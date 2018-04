Siamo agli sgoccioli di questa edizione de ''L'Isola dei famosi'', che ha riscosso un grande successo e ottimi ascolti. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi, con i pungenti interventi degli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, sta giungendo alla fine e tutti i fan sono curiosi di scoprire chi arriverà alla finale, concorrendo quindi per la vittoria. A pochi giorni dall'ultimo scontro fra Rosa Perrotta e Alessia Mancini, una nuova questione potrebbe alterare gli equilibri dell'Isola dei famosi. La settimana appena trascorsa è stata dai toni decisamente accesi: Alessia Mancini, Rosa Perrotta ed Elena Morali si sono sempre punzecchiate, anzi il loro mal sopportarsi è stato il leit motiv degli ultimi giorni. Ma qualcosa è cambiata e qualche ora fa Elena Morali ha raccontato a Rosa Perrotta di essere rimasta da sola con la Mancini per vegliare sul fuoco notturno e di aver ricevuto da lei delle confidenze molto importanti: "L'altra sera ero al turno del fuoco e Alessia si è alzata, si è messa vicino a me e abbiamo iniziato a parlare di un po' di cose", ha ammesso l'ex pupa, che ha rivelato di aver saputo dall'ex letterina che, oltre a Franco Terlizzi, anche altri naufraghi le avrebbero apostrofate in maniera colorita nel corso della loro permanenza sull'Isola che non c'è. (Continua a leggere dopo la foto)

''Questa parola è stata usata contro di voi da tutti'' avrebbe detto Alessia Mancini ad Elena Morali. Un segreto questo che, come mostrato, ha turbato Rosa Perrotta. "Vorrei che tutti avessero il coraggio di dire quello che pensano", ha dichiarato l'ex tronista di Uomini e Donne durante il confessionale, mentre Elena Morali ha speso belle parole nei confronti di Alessia Mancini, che fino a quel momento non godeva di buona stima da parte dell'ex pupa. "Almeno lei queste cose le ha dette, - ha rivelato l'esplosiva bomba sexy che a breve sposerà il comico di Colorado Caffè Scintilla - penso che abbia fatto queste confidenze perché cercava di chiarire con me, e il fatto che non ci fossero le telecamere un minimo ha influito". (Continua a leggere dopo le foto)

Ma quello che la lasciato senza parole la fidanzata di Pietro Tartaglione è il fatto che tra i nomi elencati da Alessia Mancini ci sia anche quello Jonathan (o meglio Yehonatan) Kashanian, l'ex concorrente del Grande Fratello che proprio con Rosa aveva legato tantissimo. ''Vorrei che tutti avessero il coraggio di dire quello che pensano'' ha detto una triste Perrotta nel confessionale andato in onda nel pomeriggio di martedì nel day time dell'Isola dei famosi. Le tre concorrenti non sono riuscite ad entrare in sintonia fin dall'inizio del reality, ma forse questa 'spifferata' della Mancini potrebbe cambiare gli equilibri del gruppo.

