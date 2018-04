È morto a 60 anni appena compiuti lasciando tutta l’Italia addolorata. Fabrizio Frizzi era uno dei conduttori più amati e la sua scomparsa non è certo passata inosservata. I suoi amici e colleghi sono rimasti sconvolti, per non parlare dei suoi familiari. Frizzi era sposato con la modella Carlotta Mantovan e insieme avevano una bambina, Stella. Inutile dire quando la morte di Frizzi abbia distrutto ogni equilibrio. Il pubblico, poi, non si aspettava di certo di ricevere una simile notizia. È vero, Fabrizio Frizzi era stato colto da un malore a ottobre, mentre registrava una puntata de L’Eredità. Dopo un periodo al Policlinico Umberto I di Roma era tornato a condurre lo show. Nella “pausa” lo aveva sostituito Carlo Conti. Ma il pubblico non sapeva tutta la verità: il pubblico sapeva che Frizzi aveva avuto un’ischemia e che, anche se era tornato in tv, non si era completamente ripreso. Ma in pochissimi conoscevano la verità e cioè che Frizzi aveva dei tumori incurabili e sapeva benissimo che non sarebbe sopravvissuto a lungo. Che dolore, che tristezza. Anche perché la vita è crudele. E va avanti. Anche quando ci sembra che tutto sia finito. Continua a leggere dopo la foto

E martedì 3 aprile, a dimostrazione di quanto scritto sopra, torna L’Eredità. E, naturalmente, torna senza Frizzi. Prenderà il suo posto l’amico e collega Carlo Conti che di certo non sarà animato da una grande allegria. Come ha fatto sapere la Rai in una nota: "Un rientro stavolta forzato per Conti ma anche una staffetta naturale con Fabrizio ("professore e supplente", come amavano scherzare tra loro) e di nuovo un passaggio (ideale, purtroppo) di quelle chiavi dello studio per regalare ai telespettatori ancora dei momenti di serenità e sorrisi". Lo si poteva immaginare. Ma a nove giorni dalla morte dell’amato conduttore, succede qualcosa che non doveva succedere. E il pubblico si rivolta. Continua a leggere dopo le foto

Ma cosa è successo? Tanti lettori di Tv Sorrisi e Canzoni, il settimanale di Mondadori diretto da Aldo Vitali, sono rimasti di sasso quando hanno visto la copertina del magazine. Sulla copertina, infatti, troneggia Maria De Filippi, la regina indiscussa della televisione. Ma i lettori hanno pensato tutti la stessa cosa: perché non dedicare la copertina a Fabrizio Frizzi? No, la scelta non è stata gradita… "Questa settimana Sorrisi ha due copertine - si legge su Facebook - Quella 'tradizionale' vede tornare protagonista Maria De Filippi che ci presenta il nuovo serale di Amici, in partenza il prossimo sabato. Se, invece, girate il giornale, trovate la copertina dedicata a Fabrizio Frizzi con uno speciale di 12 pagine nel quale vi raccontiamo la sua storia. Due di queste sono riservate alle vostre lettere che ci avete mandato per ricordarlo". Sotto il post si sono scatenati i commenti del pubblico che ha manifestato tutto il suo disappunto. "La copertina principale la dedicate alla regina del trash televisivo, Maria de Filippi, e a Fabrizio Frizzi 'dedicate' solamente il retro della rivista? Che caduta di stile!", scrive qualcuno. "Pessima, pessima pessima decisione!", aggiunge un altro.

“Rientro forzato”. Conti a L’Eredità nove giorni dopo la morte di Frizzi. Il conduttore prenderà il posto dell’amico e collega ma ciò che fa sapere la Rai poco prima dell’inizio del programma è tremendo. Parole pesantissime che non possono lasciare indifferenti