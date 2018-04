Tina è salita sul trono e subito l’ha attaccata. “Adesso per te sono guai”, aveva detto la bionda opinionista fresca di rottura con il marito Kikò Nalli, rivolgendosi alla mai troppo amata Gemma Galgani. Messa all'angolo stretta nella morsa tra Tina e Anna Tedesco, difesa dalla sola Maria De Filippi che mai si priverebbe della dama torinese, ormai un cardine del programma capace di catalizzar su di sé attenzioni e accendere dibattiti. Gemma che il pubblico ama, Gemma che sembra arrivata a un punto di svolta. Sembra infatti che, dopo settimane, mesi e anni di sofferenze passati a rincorrere l’amore, abbia deciso di far calare definitivamente il sipario sulla storia con Giorgio Manetti che, da parte sua, nei giorni scorsi aveva detto di non voler più sentire parlare di un possibile ritorno di fiamma con lei. Messaggio che Gemma ha capito. Sono giorni infatti che non cita il Gabbiano nei suoi posti spendendo di contro molte belle parole per coloro che la seguono, la sostengono e la incoraggiano oramai da anni: “Buon pomeriggio e buona pasquetta a tutte le mie care amiche che oggi saranno impegnate a festeggiare questo lunedì di Pasquetta!!! (Continua dopo la foto)

L’unica cosa che vi prescrivo è di rilassarvi, oggi è giorno di festa e al lavoro ci pensiamo domani!!!😍 bacini calorosi e affettuosi…a presto!!!” L’invito lanciato da Gemma Galgani a Pasquetta è chiarissimo: evitare stress e nervosismo, godere della compagnia della famiglia e degli amici e rimandare gli impegni e le preoccupazioni. Per la consueta buona notte che riserva alle fan, la diva del trono over di Uomini e Donne ha scritto in un post successivo:“Domani si torna alla normalità, pronte a combattere… come sempre!!! Non si finisce mai di rilassarsi ma dobbiamo anche sapere riprendere i ritmi della vita.. riposate questa notte che domani si rincomincia!!”.





Pronta la risposta dei fan: “Buona notte mia preziosa e affettuosa Gemma Spero che tu riesca a superare i momenti bui con l'ottimismo che ti contraddistingue e il tuo charme irresistibile ma piu' di tutto la tua bonta' e l'amore che ci regali sempre Tvb”. Che sia pronta a combattere non abbiamo alcun dubbio, vedremo se in nome dell’amore Gemma Galgani riuscirà a trovare un uomo di cui fidarsi completamente e che sappia coinvolgerla a pieno. Attendiamo con ansia la prossima puntata del trono over di U&D per scoprire cosa ha in serbo il destino – o Tina Cipollari – per la dama torinese!

Ti potrebbe interessare: “Gli attacchi di Tina? Ecco perché non reagisco mai”. Gemma si svela. Addirittura torte in faccia e gavettoni a Uomini e Donne, ma lei, la dama, resta sempre impassibile. C’è un motivo, però