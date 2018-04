Sempre più idolo della tv e della scena politica con le sue maratone (che ormai anche lui ha iniziato a chiamare con l'hashtag #maratonamentana), Enrico Mentana è anche star del web e, soprattutto, giornalista rispettatissimo e amato da più parti. Dopo aver resuscitato il Tg di La7, ora i vertici della Rai, come riporta affaritaliani.it, sperano di avere tempo fino al prossimo autunno per rimettere mano alle caselle più alte di viale Mazzini e soprattuto dei Tg, il caos imperante nella politica rende infatti sempre più complicato scegliere quali possano essere i nomi più adatti ai vari ruoli. Una delle più grandi incognite è la direzione del Tg1, destinata a passare di mano verso un uomo più gradito tanto ai grillini, quanto ai leghisti. Il più papabile per il ruolo al momento sarebbe il direttore del TgLa7 Enrico Mentana, in ballottaggio con Marco Travaglio. Sempre se viale Mazzini non preferisca un'opzione interna tra Gennaro Sangiuliano o Antonio Preziosi. (Continua a leggere dopo la foto)

[caption id="attachment_268870" align="alignnone" width="800"]

13/11/2014 Milano, convegno di Pambianco e Deutsche Bank:Back to Italy, nella foto Enrico Mentana direttore Tg La7[/caption]

Enrico Mentana poco tempo fa ha commentato anche col Tempo l’ipotesi di una sua nomina a presidente del Consiglio. Il direttore del TG La7 è stato sondato dalla società demoscopica SWG come possibile guida di un governo “terza”, nella possibilità che M5S e centrodestra si debbano accordare con una divisione dei ministeri e la rinuncia alla presidenza del Consiglio per i loro leader Di Maio e Salvini. Il nome di Mentana è stato testato insieme a Gabanelli, Draghi e Cairo, un sondaggio che Il Tempo definisce una ipotesi credibile visto che sia Di Maio che Salvini difficilmente potranno andare a Palazzo Chigi se vogliono davvero fare un accordo tra di loro. (Continua a leggere dopo le foto)

Per Enrico Mentana però l’ipotesi di un suo arrivo alla presidenza del Consiglio non esiste nella realtà. "Io premier? Ma se neanche voto alle elezioni. Evidentemente quando ci sono passaggi politici importanti come questo vengono fuori delle…chiamiamole così, spigolature, ipotesi divertenti. Ma si tratta di questo, null’altro", spiega il direttore del TG La7 al Tempo. Come spesso ribadito, il giornalista si astiene a ogni consultazione da ormai più di vent’anni, con la sola eccezione del 2006, quando votò per la Rosa nel Pugno alle politiche vinte dall’Unione di Prodi.

Ti potrebbe interessare anche: "Sarà lui il nuovo premier". Elezioni, le prime voci irrompono sulla scena politica