Isola dei Famosi, siamo quasi in dirittura d'arrivo. Delle tredici puntate previste siamo già arrivati all'undicesimo appuntamento che, come accaduto nelle ultime settimane, è in programma alle ore 21,30 circa del 3 aprile 2018, sempre su Canale 5. In studio ci saranno Alessia Marcuzzi, gli opinionisti Daniele Bossari e Mara Venier e la Gialappa's band. C'è molta attesa, soprattutto per via del 'caso Franco Terlizzi', come se quest'anno fossero mancate grane al reality. Il naufrago, come spiegato in una nota ufficiale due giorni fa, avrebbe abbandonato il programma: “L'ex pugile costretto ad abbandonare il gioco. La tranquillità non abita su Cayos Cochinos”, recitava il comunicato che la produzione del reality ha fatto circolare. Ci sarà da far chiarezza, però, a fronte della varie ipotesi circolate in questi giorni sui motivi dell'abbandono di Franco. C'è chi parla di motivi di salute e chi addirittura di squalifica, anche se non si sa bene per quale ragione. L'uscita di scena di Terlizzi, in ogni caso, verrà affrontata in puntata. E stando alle ultime anticipazioni, nell'undicesima diretta Franco sarà in studio insieme al penultimo naufrago eliminato (ma dal pubblico): Simone Barbato. (Continua dopo la foto)

Franco, quindi, nel frattempo è tornato in Italia e in diretta, oltre a dare la sua versione dei fatti circa l'addio improvviso al programma di Canale5, si confronterà anche con alcuni dei naufraghi in Palapa, chiarendo con loro le vicende rimaste in sospeso. Negli ultimi giorni, infatti, sono scattate due litigi furiosi con protagonista sempre l'ex pugile: prima con Jonathan Kashanian, poi con Amaurys Perez. Con quest'ultimo in special modo sono volate parole grosse e minacce. Anche Simone, però, dovrà dare qualche spiegazione al pubblico al momento della tradizionale intervista con la Marcuzzi: la settimana scorsa ha lasciato Cayo Cochinos senza salutare nessuno. Perché?

Escluso Franco, dunque, sono 8 i naufraghi rimasti in gara. E, eccoci a uno dei punti salienti della puntata che andrà in onda fra poche ore, gli isolani saranno chiamati a scegliere il primo finalista, come confermano sempre le ultime anticipazioni fornite da Mediaset. Ma prima ci saranno due eliminazioni: quella decisa dal pubblico tramite il televoto (in nomination ci sono Frnacesca Cipriani, Nino Formicola e Jonathan Kashanian) e quella tra le naufraghe 'sospese', ovvero una tra Rosa Perrotta ed Elena Morali, rimaste in gioco grazie all'Isola che non c'è. Il cerchio si stringe sempre di più: la finale è vicinissima ormai. Chi e con quale strategia, allora, il gruppo deciderà di mandare un vip direttamente alla sfida più importante?

Franco rientra in gioco? La voce che fa tremare l’Isola. Secondo alcune indiscrezioni l’abbandono di Terlizzi sarebbe tutta una messa in scena. E un indizio pesantissimo lo confermerebbe. Marcuzzi nella bufera