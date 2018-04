Ultimamente fa parlare molto di sé per via del suo passato segreto, quindi i fan del trono over di Uomini e Donne si sono concentrati su Riccardo Maria Guarnieri, il cavaliere che, a quanto pare, nasconde un mistero. Tutto nasce da una segnalazione arrivata a Ida Platano, la dama con cui da tempo va avanti tra alti e bassi. E la causa della nuova lite, come abbiamo visto nell'ultima puntata andata in onda, è stata proprio la segnalazione fatta ai danni di Riccardo da un mittente che pare si conosca ma che Ida non vuole svelare. Solo dopo pochi minuti si è scoperto che è stato Sossia Aruta, l'antagonista di Riccardo a spifferare quel dettaglio privato. E se la rivalità tra i due cavalieri di Ida era già aspra, ora è arrivata alle stelle: "Vai dietro a questo buffone, è solo un buffone!", dice Sossio, scatenando la furiosa reazione di Riccardo. Gli animi in studio si scaldano, con Tina che accusa l'ex calciatore di voler solo infamare Riccardo per il puro piacere di farlo apparire sbagliato agli occhi di Ida. Sul segreto che nasconde Riccardo ancora tutto tace, ma tutta questa curiosità ha acceso i riflettori sul cavaliere. (Continua dopo la foto)

"A me hanno riferito la cosa, non è partita da me, io a Taranto ho giocato per anni e ho molti amici", ha ammesso Sossio, che definisce questa cosa "molto grave". Ma, aggiunge, ognuno nella vita può fare quello che vuole, tuttavia "per quello che mi hanno raccontato, mi sono preoccupato per lei e mi sono detto 'le devo far sapere'". E Maria De Filippi, che ha parlato di una vicenda molto delicata tanto da non poterla tirare fuori in puntata, ha precisato che "nella segnalazione di grave non c'è nulla, ma sarebbe incompatibile con la relazione con Ida". Il popolo della rete ha quindi iniziato a rumoreggiare e, stando a quanto si legge, molti sono convinti che Riccardo abbia avuto storie con uomini in passato. (Continua dopo le foto)

Resta un mistero, per ora, questo dettaglio privato di Riccardo che, dal canto suo, sul suo passato ha tagliato corto così: "Non ritengo che ora sia una cosa importante". Enigma a parte, a guardare certi scatti apparsi sul suo profilo Instagram, Riccardo è molto più sexy di quanto sembri in puntata. In costume, con gli addominali scolpiti, il protagonista del trono over ha davvero un bel fisico! E infatti la palestra è una sorta di religione per lui. Ha 39 anni, è nato e cresciuto a Statte, in provincia di Taranto, è alto 184 cm e pesa circa 79 chili. "Sono single da un po’ di anni – ha raccontato - ho avuto diverse esperienze, ma niente di importante. Sono qui per cercare una donna bella, intelligente, molto attraente. […] Mi piace avere al mio fianco anche una donna dal carattere forte. Spero che abbia come me l'obiettivo di costruire qualcosa di importante. Mi piacerebbe avere una famiglia e dei figli". E chissà se con Ida riuscirà a mettere da parte i rancori. Molti, a Uomini e Donne, vorrebbero vederli uscire insieme dal programma.

