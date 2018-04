Isola dei famosi, l’eliminazione dell’ex pugile Franco Terlizzi è avvolta dal mistero. E questa è solo l’ultimo evento che sta creando polemica all’isola. Non era bastato il canna-gate che ha visto Eva Henger accusare Francesco Monte di aver fatto uso di marijuana mentre tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il gioco non era ufficialmente iniziato. E non era bastata la voce secondo la quale due naufraghi impegnati in Italia avevano consumato una notte di passione. Non erano bastate le discussioni, le nudità, non era bastata la “sbroccata” di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger. Ora c’è anche il “caso Franco Terlizzi” sul quale va fatta chiarezza. Probabilmente accadrà durante la puntata di martedì 3 aprile. E lo speriamo vivamente. Ma facciamo un passo indietro. Qualche giorno fa la produzione del reality aveva emesso un comunicato che diceva che Franco Terlizzi avrebbe abbandonato il programma: “L'ex pugile costretto ad abbandonare il gioco. La tranquillità non abita su Cayos Cochinos”, recita il comunicato che Mediaset ha fatto circolare. Continua a leggere dopo la foto

E ancora: “Il rientro in Palapa delle due 'sospese' Rosa Perrotta ed Elena Morali ha dato vita a nuovi confronti su vecchi dissapori e questioni in sospeso e nelle ultime ore i naufraghi sono stati protagonisti di duri scontri, con accuse tra Jonathan, Franco, Amaurys e Bianca". Sembrava quindi che l’uscita di scena fosse dettata dagli scontri che avevano avuto luogo fra i naufraghi. Ma vari siti hanno ipotizzato che il vero motivo del ritiro di Terlizzi fosse un problema di salute che lo costringeva a fare accertamenti in Italia. Poi, però, Libero Quotidiano aveva avanzato un’ulteriore ipotesi: "Franco potrebbe essere stato squalificato da Canale 5". Secondo il sito, Mediaset e la produzione ne avrebbero abbastanza delle sue sfuriate e di quegli atteggiamenti considerati incompatibili con il programma. Ora, però, si apre un nuovo scenario. Continua a leggere dopo le foto

È sempre Libero Quotidiano a parlare di un possibile colpo di scena. Il quotidiano spiega che sarebbe ufficiale che l’uscita di scena di Terlizzi sia dovuta a un problema di salute. Pare che sia stato emesso un nuovo comunicato – diffuso tra i naufraghi che spiega che Terlizzi ha lasciato l’isola per controlli medici. Ma il quotidiano parla di un “sospetto”, quello secondo il quale è possibile che l’ex pugile rientri in gioco. “L'annuncio potrebbe essere dato nella puntata di martedì 3 aprile - si legge su Libero - La Marcuzzi, infatti, stando alle indiscrezioni chiarirà se Terlizzi avrà la possibilità di tornare sull'Isola o se, al contrario, dovrà definitivamente abbandonare lo show. Ma un indizio sembra deporre a favore del ritorno: sul sito ufficiale dell'Isola dei famosi, come potete vedere nella foto, il nome di Franco è indicato ancora tra quelli dei naufraghi in gioco”. Che cosa succederà? Non resta che stare ad aspettare…

