Grande Fratello Nip, è cominciato il conto alla rovescia. Dopo la seconda, fortunatissima edizione del reality riservato ai vip e subito dopo aver chiuso anche l'avventura dei personaggi famosi in Honduras, con la chiacchieratissima Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi che si avvia verso la volata finale, Barbara D'Urso è pronta a tornare in prima serata con il GF. Inizierà lunedì 23 aprile la nuova edizione e, dopo mesi di rumor e incertezze sul nome della padrona di casa c'è la certezza che sarà proprio Carmelita – indimenticabile con il suo urletto 'Ragazziiii!' quando dallo studio si collegava con la Casa – a guidarla. Su cast e novità, chiaramente, siamo ancora in alto mare. Nel senso che, come sempre accade in questi casi, solo il 23 aprile sapremo davvero se le anticipazioni che corrono velocissime in queste settimane saranno confermate o meno. Per esempio ultimamente Mediaset sembra aver smentito la presenza di famosi nel cast, ma le voci sui probabili concorrenti non si arrestano. La polemica ha già travolto il programma di Barbarella ancor prima del fischio d'inizio. Ci si chiede: ma non doveva essere 'nip' questo Grande Fratello? (Continua dopo la foto)

Dovrebbe, sì, ma i nomi che circolano sono tutt'altro che di persone sconosciute. Tra gli inquilini, si mormora, potrebbero esserci volti noti come Guendalina Tavassi e Veronica Ciardi, già ex concorrenti della Casa più spiata d'Italia. E, ancora, Luigi Mario Favoloso, fidanzato di Nina Moric, Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del Santo e Matteo Gentilini, ex fidanzato di Paola Di Benedetto, la bella ex naufraga dell'Isola dei Famosi che ora si accompagna con Francesco Monte. E, nel totonome dei papabili protagonisti del reality, ci sarebbero anche altri personaggi già conosciuti dal pubblico, come la blogger Ginevra Lambruschi, la modella tatuatissima Zoe Cristofoli e Michael Terlizzi, figlio di Franco l'ex concorrente de l'Isola dei famosi. (Continua dopo le foto)

E sugli opinionisti in studio non è ancora stata sciolta la riserva (i nomi più gettonati sono quelli di Platinette, Mara Maionchi e Vladimir Luxuria, dopo la smentita di Cristiano Malgioglio, ndr), quello dell'inviata della Casa pare ormai certo a sentire il gossip: sarà Serena Garitta, ex concorrente e vincitrice del Grande Fratello nell'edizione del 2004, pupilla e grande amica di Barbara D'Urso. La Garitta è stata anche recentemente ospite di Pomeriggio Cinque. A Carmelita ha raccontato la sua esperienza con la chirurgia estetica per ridare tono al seno che, dopo l'allattamento, si era un po' rilassato.

