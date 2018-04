All'Isola dei Famosi 2018 sembra che gli equilibri stiano cambiando. Dopo l‘allontanamento forzato di Franco Terlizzi (solo temporaneo? Forse potrebbe rientrare) per motivi di salute, a Playa Dos sono rimasti otto naufraghi. Il ritorno di Elena Morali e Rosa Perrotta dall'Isola che non c'è ha sconvolto, come c'era da attendersi, i meccanismi del gruppo e a farne le spese è soprattutto Alessia Mancini, che da sempre ha un rapporto a dir poco conflittuale con Rosa. Tra i loro continui diverbi, ecco inserirsi un elemento inedito: Bianca Atzei, legata alla Mancini da un rapporto di grande amicizia e complicità e ora molto vicina a Rosa. Come mostrano i nuovi filmati dell'Isola del 2 aprile, in capanna Jonathan ha fatto notare a Elena e Rosa come Alessia Mancini sia molto delusa perché le due hanno chiarito con tutti tranne che con lei... Mentre Bianca le faceva un massaggio alla schiena, Rosa ha risposto per le rime. (Continua a leggere dopo la foto)

"Io i rapporti in questo gruppo li ho ripresi con tutti come li ho lasciati. Quello che veramente è cambiato è il mio rapporto con Bianca. Con Alessia non ci siamo simpatiche, non saremo mai amiche. Conviviamo pacificamente, punto. Dopo tre mesi, accetto che è una persona con cui non andrò mai d'accordo". E Bianca Atzei cosa dice: "Sono contenta di aver chiarito con Rosa perché quando siamo partite eravamo molto affiatate. Ci sono state incomprensioni, ma alla fine tutto torna come prima". (Continua a leggere dopo le foto)

E dire che il legame più bello di questa edizione sembrava proprio quello nato tra la cantante e la Mancini. La curiosa vicinanza alla "rivale" dell'amica potrebbe essere solo una tattica di Bianca, già accusata da alcuni ex naufraghi (come Filippo Nardi e Paola Di Benedetto) di nascondere dietro la facciata della bontà un'anima da stratega. In confessionale, la Mancini ha rivolto alla Perrotta parole decisamente dure: "Si erano preparate due belle porzioni, manco a dirlo le più grosse. È l’ennesima volta che vedo la stessa scena, mi viene il vomito. Sempre lei, non è cambiata di una virgola. Sempre le solite scene, sono due mesi. Ogni volta che fa le cose, le fa in maniera sbilanciata in suo favore".

Ti potrebbe interessare anche: "Ecco la verità su Franco". Isola dei famosi, parla la produzione dopo il giallo che si è creato nelle ultime ore. Dopo il comunicato, però, resta più di un dubbio…