Continua il giallo intorno all'abbandono di Franco Terlizzi. Il daytime dell'Isola dei Famosi 2018, in onda a Pasquetta, ha chiarito il motivo per cui Franco ha lasciato il reality. Un comunicato consegnato ai naufraghi li ha informati che l'ex pugile e personal trainer è stato costretto a lasciare il programma per alcuni controlli medici, in seguito a un malore. In particolare Francesca Cipriani è apparsa dispiaciuta per il ritiro. Non è ancora dato sapere se Franco avrà la possibilità di rientrare in gioco. E questo è il punto più caldo di tutta la faccenda. "Franco sta effettuando una serie di controlli medici e per il momento non rientrerà sulla spiaggia. Franco ci tiene a farvi fa sapere che non si tratta di nulla di grave e vi saluta molto". Sarebbero dunque senza fondamento le indiscrezioni che hanno parlato di un Terlizzi allontanato dalla produzione dopo i continui scontri tra lui e gli altri concorrenti. (Continua a leggere dopo la foto)

In particolare, alcuni giorni fa, Franco ha avuto un diverbio pesante con Amaurys Perez al culmine di una lite che lo ha visto contro il gruppo. Jonathan Kashanian e Bianca Atzei hanno accusato Terlizzi di aver rivolto parole molto gravi contro Elena Morali e Rosa Perrotta. Lui ha negato tutto e si è difeso incolpando Amaurys, che ha quel punto si è infuriato. Tra i due sono volate parole grosse, con Franco che lo ha apostrofato con un "Quando vuoi, finito qua, ci vediamo fuori" e Perez che ha replicato: "Quando vuoi, da uomo a uomo, non vedo l'ora. Schifoso". Lo stress di questi momenti può aver influito sulle condizioni del personal trainer dei vip. (Continua a leggere dopo le foto)

Successivamente, prima dell'addio di Franco all'Isola dei Famosi, lui e Amaurys hanno avuto modo di chiarirsi. "Non posso cancellare 10 settimane vissute insieme", ha dichiarato Perez, sancendo la pace. Per conoscere maggiori dettagli sulla salute di Terlizzi e sul suo eventuale ritorno, sarà necessario attendere la messa in onda del nuovo appuntamento con l'Isola, trasmessa martedì 3 aprile in prima serata su Canale 5. Nel corso della puntata, il televoto deciderà l'eliminazione di un naufrago tra Francesca, Gaspare e Jonathan.

