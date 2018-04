Il Grande Fratello Nip è alle porte. Dopo un periodo di pausa, grazie anche al successo delle due stagioni Vip, il reality è prono a tornare nelle case degli italiani. La conduttrice, ormai si sa, sarà Barbara D’Urso che sta vivendo un periodo decisamente fortunato. Ora però qualcosa sta andando storto, o meglio qualcosa sta creando dei dissapori non da poco. Infatti Carmelita con il suo classico stile esuberante sta mettendo tutte le carte in tavola e a Ilary Blasi la cosa potrebbe non piacere affatto. A rivelare l’origine del contrasto è stato Alberto Dandolo su Dagospia. “A Cologno Monzese – scrive il giornalista - fervono i preparativi per il ritorno del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. Gira voce che qualcuno sia preoccupato dell’arrivo di pseudovip nel reality e che questa ipotesi potrebbe usurare la versione con le star condotta da Ilary Blasi. Cosa ne penserà la Capitana. Effettivamente per quanto riguarda il cast della quindicesima edizione del Grande Fratello Nip ci sono dei dubbi, ma soprattutto alcune scelte potrebbero mettere in discussione la versione Vip. (continua dopo la foto)

Ultimamente sul web son apparse molte indiscrezioni circa i nomi dei concorrenti. In particolare alcuni personaggi potrebbero partecipare benissimo alla versione dedicata ai famosi. Si tratta di persone che hanno partecipato a Uomini e Donne o ad altri programmi tv, oppure persone note grazie al mondo del web. Ormai come abbiamo visto, anche un breve passaggio in tv o la popolarità ottenuta sulla rete sono suffucuenti a rendere un illustre sconosciuto in un very important person. Rispetto a questa possibilità, Dandolo solleva la possibilità di un duro scontro tra le due padrone di casa ossia Barbara D’Urso e Ilary Blasi. Proprio la trasmissione di quest’ultima potrebbe essere a rischio a causa di queste scelte.





Ma chi parteciperà alla prossima edizione del Gf Nip? Secondo quanto rivela il settimanale Spy, tra i nomi dei papabili protagonisti del reality, ci sarebbero la nota fashion blogger Ginevra Lambruschi, che ha avuto anche un flirt con Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura. Altro personaggio in corsa è Michael Terlizzi, figlio del naufrago de L’Isola dei Famosi, Franco: “Altri soliti noti nel totonomi del Gf: Marco Cucolo, ex toy boy di Lory Del Santo ed ex concorrente di Pechino Express. Poi direttamente da Uomini e Donne, Karina Cascella che è stata anche opinionista nel programma di Barbara D’Urso, Domenica Live”. Tutti questi pettegolezzi però andrebbero a contrastare quanto dichiarato da Mediaset e che si legge sul settimanale: “Mediaset smentisce categoricamente di inserire nel cast nomi già noti nel rispetto della tradizione e del programma e per non creare sovrapposizioni con l’edizione Vip”. La situazione quindi si complica.

