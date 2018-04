Dopo anni e anni di fati televisivi per Emilio Fede è iniziata una parabola discendente. Una carriera giornalistica iniziata in Rai, proseguita in Mediaset, poi l’oblio. Di lui negli ultimi tempi si erano completamente perse le tracce, ma adesso si è fatto rivedere e i telespettatori hanno notato un cambiamento che effettivamente non poteva non essere rilevato. Il grande ritorno di Fede è avvenuto domenica 1 aprile nella trasmissione di Massimo Giletti Non è l’Arena in onda su La 7. Un'intervista a tutto campo, la sua, dal giornalismo a Silvio Berlusconi, dai grillini alla vita privata e ai suoi guai. Ma il pubblico è rimasto particolarmente stupito dal volto dell'ex direttore del Tg4, particolarmente tirato. Il giornalista come al solito ha fatto scalpore e non solo per le sue parole. Non è certo la prima volta che si fa vedere un po’ modificato, ma in quest’occasione ha lasciato tutti un po’ perplessi. Il sospetto, insomma, è che abbia esagerato con i ritocchini. E un fermo-immagine, rilanciato su Twitter da Nonleggerlo, sembra confermarlo. (continua dopo la foto)

Inutile dire che sui social gli utenti si sono scatenati. Il suo stato fisico non poteva passare inosservato. Le critiche sono state le più disparate e ovviamente tutte impietoso. Ionltre alcuni telespettatori non hanno capito come mai di essere in piedi vicino a Massimo Gilletti, Fede è rimasto tutto il tempo seduto al centro dello studio senza mai alzarsi in piedi, anche se questa è una cosa vista e rivista nella trasmissione in questione. Insomma pare che il pubblico non si tiri mai indietro da fare polemiche e puntare il dito. Ma al di là dei ritocchi e del volto orientaleggiante. Emilio Fede è anche tornato a parlare di alcuni argomenti spinosi. (continua dopo le foto)

#EmilioFede a #NonelArena di #Giletti si presenta con la faccia tirata e i labbroni di gomma.Di una tristezza infinita.Pietà... 🙈😫 — Cris ASRoma 🐺🔴🔶 (@CrisNettuni) 10 dicembre 2017

#nonelarena Non e' vero che #Berlusconi non parla piu' con #EmilioFede. Gli ha consigliato il suo chirurgo plastico, e gli effetti sono devastanti su entrambi. — lela lichin (@rilellina) 10 dicembre 2017

Lo hanno scongelato per Pasqua #Nonelarena #emiliofede — Giuseppe Spadone (@GiuseppeSpadone) 1 aprile 2018

In particolare è tornato a parlare anche di Rocco Casalino oggi nel Movimento 5 Stelle e da lui aiutato in passato anche perché in passato era stato protagonista del Grande Fratello e quindi legato alla rete Mediaset. "Quell'anno - racconta il giornalista - Giorgio Gori volle che io entrassi vestito da Babbo Natale nella casa, e c'era anche Rocco Casalino. Dopo un po' di tempo lui venne da me in segreteria per chiedermi aiuto: 'Direttore aiutami, non so cosa fare adesso, c'è questo Movimento che sta per nascere...'". E l'ex direttore di Tg1 e Tg4 gli diede un consiglio: "Vai, offriti come Pr, per le pubbliche relazioni e la comunicazione".

Ti potrebbe interessare anche: “Falsi e bugiardi”. Le ultime parole di Franco Terlizzi all’Isola dei Famosi: un’accusa pesantissima fatta a due naufraghi prima di lasciare il reality. Uno sfogo davvero duro