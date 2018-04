Ancora troppa indecisione per Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Il pubblico di Uomini e Donne sta iniziando a spazientirsi e a chiedersi quando le due troniste annunceranno la loro scelta che per ora sembra essere ancora abbastanza lontana. Per Sara sono rimasti in studio Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, per Nilufar Addati invece Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi. Ma in particolare i fan del trono classico hanno puntato gli occhi sulla bella italo-persiana. Infatti la ragazza è stata vittima di molte critiche. Tutti ricordiamo il suo pianto riguardo ai commenti spietati degli haters che lei ha voluto leggere in trasmissione. Ma non è solo questo che ha fatto storcere il naso. La 20enne ha subito degli attacchi anche riguardo al suo comportamento. Gli opinionisto del dating show infatti hanno detto che è molto fredda e che ai corteggiatori non lascia molti margini di movimento. Ma a questo punto qualcosa è cambiato, tanto che in tanti pensano che la scelta sia vicina. Nella prossima puntata che andrà in onda il 3 aprile vedremo una Nulufar inedita. (continua dopo la foto)

Il percorso della tronista non è stato molto lineare, tentennamenti e sofferenze sono stati al centro della sua esperienza a Uomini e Donne. La ragazza dopo aver conosciuto diversi corteggiatori, si sta relazionando in questo momento con il romano Giordano Mazzochi e il milanese Nicolò Ferrari. La Addati però è stata spesso accusata dagli opinionisti in studio, in particolar modo da Gianni Sperti, di essere letteralmente glaciale e distaccata e di non lasciar intravedere alcuna emozione. Nella puntata che invece è stata registrata il 26 marzo 2018, la Addati si è lasciata andare e sicuramente il pubblico rimarrà molto colpito da un lungo bacio al bel Nicolò. E qualcuno non la prenderà certo molto bene.





Infatti questo bacio galeotto scatenerà sicuramente la reazione di Giordano. Gli scenari? Il corteggiatore rimasto con un palmo di naso deciderà di abbandonare la trasmissione, e al momento non si è ancora capito se ha lasciato il programma definitivamente. Per quanto riguarda l’altra tronista, Sara Affi Fella, non mancheranno i colpi di scena. L’ex protagonista di Temptation Island infatti dopo aver dichiarato che non avrebbe baciato più nessuno dei suoi due corteggiatori, si è invece lasciata andare nuovamente con Luigi Mastroianni, provocando la reazione di Lorenzo Riccardi che deciderà così di abbandonare lo studio. Anche in questo caso la situazione si fa tesa.

