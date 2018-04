“Vi presento un’argentina doc, ormai italiana di adozione: Maria Belen Rodriguez” così è stata presentata Belen Rodriguez in studio a Verissimo nella puntata andata in onda sabato 31 marzo. Ma la presentazione ha un che di particolare: a farla è l’ex marito della showgirl, Stefano De Martino dall’Honduras dove è inviato per l’Isola dei famosi. La showgirl apprezza l’ex: “Mi ha presentato molto bene e si è ricordato anche il mio primo nome”. Ma l’idillio finisce qui. In compenso entrano in studio i fratelli minori di Belen: Cecilia e Jeremias Rodriguez e a loro si unisce anche la madre Veronica Cozzani. Dell’amato quartetto Belen naturalmente è la regina assoluta e nel salotto di Silvia Toffanin ha anche detto che a breve sarà italiana a tutti gli effetti: “Fra qualche mese mi arriva la cittadinanza italiana – ha annunciato - Dopo 12 anni mi arriva”. La curiosità su di lei è sempre moltissima e da quando ha partecipato al Grande Frtaello Vip, la stessa cosa vale per la sorella. Le due sorelle affascinano gli italiani, non c’è che dire e i loro look non passano mai inosservati. (continua dopo la foto)

Su di loro se ne dicono sempre molte e spesso entrano nell’occhio del gossip anche per le spese pazze. Ultimamente proprio l’argentina più amata dagli italiani aveva fatto discutere per l’acquisto di una borsa non proprio alla portata di tutti. In una storia postata su Instagram infatti avevamo visto che indossava un paio di décolleté firmate da René Caovilla da 985 euro, e una borsa di Chanel di ben 3.600 euro. La le aveva attirato qualche critica, ma è anche vero che i suoi guadagni sono alti e che come donna di spettacolo la cura dell’immagine è una parte del lavoro. Ma questa volta, insieme alla sorellina, ha stupito tutti. Non solo elegantissima, ma anche a buon mercato. (continua dopo le foto)





Belen si è presentata nel salotto di Silvia Toffanin con un pantalone rosa cipria e una blusa abbinata, mentre la sorella Cecilia ha optato per un particolare vestito di jeans. Belu ha scelto di indossare un completo firmato Elisabetta Franchi. Non è la prima volta che la showgirl argentina sceglie la stilista emiliana: anche nell’ospitata a C’è posta per te ha indossato un abito di questo marchio. Il completo fa parte della collezione primavera-estate 2018 di Elisabetta Franchi. Il prezzo? La blusa costa 240 euro mentre il pantalone 160 euro. Chechu invece ha optato per un vestito di jeans stravagante e primaverile. Si tratta di un capo di Foreverunique, brand inglese ancora poco conosciuto nel nostro paese. L’abito costa 250 sterline, ovvero 280 euro.

