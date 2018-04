Sabato 31 marzo 2018 è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te. Tante le storie che si sono susseguite e che hanno fatto piangere il pubblico, come accade ogni sabato. Una delle storie che ha fatto emozionare di più – e che ha provocato anche altro, ve lo diciamo tra un po’ – è quella di Stefania, Michele e della loro famiglia. Arrivano da Parigi. Stefania non vede la sua famiglia d’origine da 27 anni: i genitori hanno sempre considerato il marito – divorziato con figli – un “bigia la giornata”. Così i rapporti tra di loro si sono interrotti. Ma Maria De Filippi spedisce i suoi postini a cercare la famiglia di Stefania. E in studio entrano i genitori e le due sorella di Stefania. Maria cerca in ogni modo di far riappacificare la famiglia ma Giorgina sostiene che Stefania li abbia cercati perché malati e prossimi a lasciare delle eredità. Il padre, però, decide di aprire la busta. Tutto bene. Nel frattempo, però, sul web succede qualcosa. Non è la prima volta che, le storie di Maria De Filippo diventano un pretesto per “parlare” sul web. Ed è successo anche sabato sera. Continua a leggere dopo la foto

Ebbene se il popolo del web si è scatenato il motivo è Floriano, il figlio di Stefania e Michele, la coppia della storia di cui sopra. Una storia che finisce nel migliore dei modi: con la famiglia che si abbraccia e mette una pietra sopra al passato. Ormai il passato è passato e i genitori di Stefania accettano finalmente Michele. Dopo tutto i due hanno passato insieme tanti anni e per i genitori di Stefania quella è una dimostrazione del loro affiatamento. Il pubblico, dopo aver gioito per come finisce la storia, si scatena alla ricerca di informazioni sul bel Floriano, il primogenito di Stefania e Michele. Il ragazzo, oltre a essere molto avvenente, ha anche un accento francese irresistibile. Continua a leggere dopo le foto

Floriano, da quel che si vede in trasmissione, è anche molto dolce: quando cerca di convincere i nonni ad aprire la busta, lo fa in modo molto gentile. E mentre lui parla su Instagram, Facebook, Twitter, si scatena il finimondo: tutti cercano informazioni su Floriano. I commenti si sprecano. C’è anche chi suggerisce a Maria De Filippi di portarlo a Uomini e donne. Ma chi è davvero Floriano? Per il momento, non si sa ancora nulla del bel Floriano se non che ha scaldato gli animi del pubblico. Ma siamo sicuri che presto ne sapremo di più… Anche voi siete rimasti estasiati dal suo sex appeal?

