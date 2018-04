Colpo di scena all’Isola dei famosi. E non è certo il primo di questa tredicesima edizione che è una delle più discusse, se non la più discussa della storia del programma. Dopo il canna-gate, la presunta scappatella di due naufraghi (molto) impegnati in Italia (non si è ancora capito di chi si tratti); le discussioni, gli abbandoni, arriva la notizia che mette di nuovo al centro dell’attenzione il programma di Alessia Marcuzzi. Riuscirà la povera Marcuzzi a portare a termine il reality? Le difficoltà sono tante, è innegabile. Ma cosa è successo questa volta? Beh, una roba grossa, enorme. Uno dei naufraghi ha dovuto abbandonare l’Honduras. Non lo sapevate? Franco Terlizzi ha lasciato il gioco. E non è una indiscrezione, c’è proprio il comunicato ufficiale della produzione: “L'ex pugile costretto ad abbandonare il gioco. La tranquillità non abita su Cayos Cochinos. Il rientro in Palapa delle due 'sospese' Rosa Perrotta ed Elena Morali ha dato vita a nuovi confronti su vecchi dissapori e questioni in sospeso e nelle ultime ore i naufraghi sono stati protagonisti di duri scontri, con accuse tra Jonathan, Franco, Amaurys e Bianca”. Continua a leggere dopo la foto

“Ora il volere dell’Isola torna ad abbattersi sui naufraghi e un nuovo evento spezza i precari equilibri: Franco Terlizzi è stato costretto ad abbandonare il gioco, lasciando per sempre l'Isola dei Famosi" si legge ancora nel comunicato. Ma perché è tornato in Italia? Cosa ha spinto il pugile a lasciare definitivamente il gioco? All’inizio si pensava che la scelta fosse dettata dagli scontri tra il pugile e Jonathan e Amaurys Perez. Terlizzi ha usato parole molto grosse ed è perfino arrivato a dire ad Amaurys che se la sarebbero vista al loro rientro in Italia. Ma sembra che il vero motivo dell’abbandono di Terlizzi non abbia nulla a che fare con quelle accese discussioni. Sembra che la cosa sia molto più seria. Continua a leggere dopo le foto

"Per avere ulteriori aggiornamenti e per scoprire le ragioni che hanno portato l'ex pugile e personal trainer dei vip ad accogliere questa decisione continuate a seguire tutti gli appuntamenti con l'Isola da lunedì", recita il comunicato. Intanto, però, circolano numerose indiscrezioni. Il sito vicolodellenews scrive che Terlizzi sarebbe tornato per via di un serio problema di salute: “Siamo riusciti a sapere da una talpina dell’ambiente che il ritiro è stato ordinato dal medico, perché il personal trainer ha avuto un malore che richiederà accertamenti che potranno essere fatti meglio in Italia – si legge sul sito - Nulla di grave visto che ora sta bene e si è ripreso, ma le condizioni in cui si versa quando si fa un reality come l’Isola non sono ottimali per chi non ha una salute di ferro e in questo momento Franco è debilitato e deve pensare a recuperare al 100%”. Sarà davvero così? Attendiamo aggiornamenti.

