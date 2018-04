Chiusura col botto per Maria De Filippi che nell’ultimo appuntamento stagionale di C’è Posta per Te conta la presenza di due stelle della cucina (e ormai idoli conclamati della televisione), Carlo Cracco e Antonino CannavacciuloA chiamarli in studio Gennaro, preoccupato per la madre: "Voglio la mia mamma di prima, voglio rivederti ai compleanni, voglio che ritorni al mare. Abbiamo perso nostro padre e non voglio perdere anche te". Cracco e Cannavacciuolo entrano in studio per abbracciare Anna. Antonino è il primo a parlare: "Guarda gli occhi di tuo figlio e lì troverai la forza di reagire. Sei giovane e hai una vita davanti. Gennaro avrebbe voluto questo. Hai due figli dai principi sani, ragazzi che nella vita ce la faranno. Hanno bisogno di una mamma per andare avanti". Cracco le consiglia di ritrovare la voglia di vivere in cucina". Arrivano per Anna una serie di regali per aiutarla a ritrovare la voglia di fare in cucina. Cannavacciuolo consegna a Carlo un regalo sostanzioso : "Per aiutarti a realizzare il tuo sogno. Quando lo avrai avverato, sarò il primo a entrare". Cracco, invece, fa ad Anna un regalo dello stesso genere. (Continua dopo la foto)

“Questa storia dimostra una volta di più, se mai ce ne fosse bisogno, di quanto sono fortunati coloro che hanno entrambi i genitori e che spesse volte non li onorano come dovrebbero. Bisogna godere a pieno dei piccoli momenti, perché non c'è nulla di più bello che veder sorridere la propria mamma solo perché le hai donato una piccola gioia”“ Antonino sei una grande persona sensibile gentile ed ironico quando ci vuole...un cuore grande di chi ha fatto grandi sacrifici di sicuro x arrivare dov'è ti ammiro sei x me il top degli chef ed un grand'uomo” “Sono due persone molto simpatiche mi sono piaciuti la loro bontà e insuperabile non ci sono parole molto bravi l'unica cosa che mi fa rabbia che certa gente pensa di risolvere i problemi chiedendo la carità quando i soldi sono finiti che cosa fanno”.





“Cannavacciuolo ormai è un personaggio ci piace tanto e poi ha un gran cuore... Cracco magari lo ha pure...però si è costruito il personaggio severo che non ride mai e perciò deve continuare a mantenerlo. Conclusione altro che Di Maio è Maria che da il reddito di cittadinanza ai poveri!”. Nient’altro da aggiungere. Arrivederci al prossimo anno con C’è Posta per te.

