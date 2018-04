La morte di Fabrizio Frizzi ha sconvolto tutta l’Italia. Il conduttore se ne è andato il 26 marzo 2018 per un’emorragia cerebrale. Da indiscrezioni spuntate dopo la sua morte, però, sembra che Frizzi fosse gravemente malato: in tanti hanno parlato di tumori inoperabili dei quali Frizzi era a conoscenza. Pare infatti che sapeva che sarebbe morto da un momento all’altro. Il pubblico, però, non sapeva nulla: tutti erano rimasti a quel malore che Frizzi aveva avuto a ottobre 2017 mentre stava registrando una puntata de L’eredità. Si era trattato di ischemia e Frizzi era rimasto per diverso tempo al Policlinico Umberto I di Roma. Poi era uscito ed era tornato alla conduzione del quiz. Nel frattempo, durante la sua assenza, era stato sostituito dall’amico e collega Carlo Conti che a partire dalla prossima settimana prenderà il suo posto definitivamente. La morte di Frizzi ha preso tutti alla sprovvista: il suo pubblico che lo amava come pochi altri, la famiglia, i colleghi, gli amici. Tra i più provati, oltre ai familiari – in particolare la moglie di Frizzi Carlotta Mantovan – Milly Carlucci che aveva detto di non sentirsela di andare in onda con Ballando con le stelle sabato 31 marzo. Continua a leggere dopo la foto

E invece lo show è andato in onda lo stesso, dopo un omaggio commovente a Frizzi che, di Ballando, fu anche concorrente. Oltre alla Carlucci, anche Rita Dalla Chiesa è apparsa molto provata per quel lutto. Sabato 31 marzo, per la prima volta dopo la morte dell’ex marito, è andata in televisione. Ospite di Amici, il talent di Maria De Filippi ha dedicato parole bellissime a Frizzi: “L'ho sempre chiamato 'ufficiale e gentiluomo', come un film che abbiamo amato molto – ha spiegato la Dalla Chiesa - Ufficiale per la correttezza nel rapportarsi con gli altri e per il rispetto per qualunque persona gli fosse davanti. Fabrizio ha avuto una vita bellissima dal punto di vista professionale, ma ha conosciuto anche momenti di caduta, vissuti con estrema umiltà e voglia di ricominciare. Non ha provato mai rancori, probabilmente ha avuto delle malinconie, che nascondeva anche molto bene. E soprattutto voleva bene davvero a tutti. E poi era "un gentiluomo perché i sentimenti valgono nella vita". Continua a leggere dopo le foto

Anche Belen Rodriguez, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, ha espresso il suo cordoglio per la morte di Fabrizio Frizzi. Belen ha raccontato le sue prime esperienze, legate a Frizzi. Fu proprio lui, per esempio, nel 2011, a premiarla come personaggio rivelazione della tv. L’argentina, commossa, ha parlato così di Frizzi: "Ho iniziato con Fabrizio la mia carriera che ancora non parlavo bene l'italiano, lui mi ha aiutato tanto. Era splendido. La sua morte mi ha lasciato un vuoto assurdo, mi ha fatto riflettere sul fatto che realmente un giorno ci siamo e un giorno no. Mi ha fatto capire ancora di più che dobbiamo spendere tempo nel fare quello che ci piace e amare, amare tanto", ha concluso.

“Sei incinta?”. La verità di Cecilia Rodriguez a ‘Verissimo’. La sorella di Belen è apparsa in diretta visibilmente ingrassata e più “formosa”. La domanda è partita subito e lei non si è tirata indietro confessando tutto