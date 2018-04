Fabrizio Frizzi era uno dei conduttori italiani più amati. Erano 40 anni che il pubblico lo seguiva in tv e, in tutto quel tempo, si era sempre fatto volere bene. Era gentile, generoso, mai esagerato, educato, rispettoso e il pubblico lo amava e lo considerava uno di casa. La sua morte, di conseguenza, ha sconvolto tutti. Nessuno voleva dirgli addio. Nessuno si aspettava una morte tanto repentina. È vero, a ottobre 2017 aveva avuto un malore – un’ischemia – che lo aveva tenuto lontano dalla tv per qualche mese. Fino a dicembre, quando poi è tornato in televisione, lo aveva sostituito a L’Eredità, l’amico e collega Carlo Conti. Era felice ed emozionato come un bimbo, quando era tornato in tv dal suo pubblico che lo aspettava con ansia e che lo ha accolto con un affetto enorme. A distanza di neanche una settimana dalla morte del conduttore – che lascia la moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella – ancora c’è qualcosa “da capire”. Qualcosa che dovranno capire gli studiosi di comunicazione. A porsi il quesito è Maurizio Costanzo con un articolo su Libero Quotidiano. Costanzo scrive così… Continua a leggere dopo la foto

"Gli studiosi di comunicazione avranno tempo e modo per 'leggere' il rapporto affettivo stabilitosi fra Fabrizio Frizzi e il pubblico. Ne sono testimonianza due eventi. Più di diecimila persone hanno visitato la camera ardente, allestita in Viale Mazzini 14 nella sede della Rai. Ma, straordinariamente, i funerali di Fabrizio raccontati in diretta dal Tg1, con una piazza del Popolo gremita all'inverosimile, hanno realizzato ben il 42.71 di share, con 5 milioni 174 mila telespettatori di media" scrive il marito di Maria De Filippi. E aggiunge: "Bisognerà capire come, negli anni, Frizzi sia riuscito a stabilire una 'parentela mediatica' così forte e assoluta. È sicuramente un bel risultato per un uomo perbene".

Ma non è finita: "È sicuramente un bel risultato per un uomo perbene, che purtroppo non c'è più, ma fa anche riflettere sul tipo di televisione che faceva Frizzi e sul suo modo accattivante di condurre, che nel pubblico più adulto che segue per molte ore la televisione, è l'elemento essenziale". Insomma, anche Costanzo, che ne sa parecchio di pubblico, indici di gradimento, televisione, è stupito di quel rapporto complesso e strettissimo che Fabrizio Frizzi, nella sua carriera, è riuscito a creare con il suo pubblico. Ed è convinto che gli esperti di comunicazione dovranno andare a fondo per capirne di più. Nel frattempo, però, bisogna fare i conti con quel vuoto enorme che Frizzi ha lasciato…

