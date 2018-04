Da una parte Francesco, dall’altra Antonella. Erano stati protagonisti tempo fa a C’è posta per te e ieri sono tornati protagonisti alla corte di Maria De Filippi. Durante la clip che raccolto le migliori storie dell’anno, è stato trasmesso il filmato del trentenne di Napoli, desideroso di riconquistare la fiducia della famiglia di Antonella. Il ragazzo, per chi non lo ricordasse, era stato al centro delle polemiche: aveva infatti tradito più volte Antonella che, in un atto di estrema fiducia, aveva perdonato subito il fidanzato al contrario dei suoi genitori che non avevano fatto lo stesso. Così Francesco aveva chiesto il loro perdono. La bionda napoletana era andata contro la sua famiglia pur di continuare a stare con Francesco, tra l’altro già padre di due figli e con un matrimonio fallito alle spalle. Il ragazzo aveva chiamato al programma di Maria De Filippi per avere un riavvicinamento alla famiglia della giovane. Riavvicinamento ottenuto sia in puntata che successivamente nella vita di tutti i giorni. Duri erano stati i commenti delle rete. (Continua dopo la foto)

“Bisogna avere una bella faccia tosta x presentarsi e scusarsi..... Non esiste, non c é nessuna giustificazione ad un comportamento così sleale e irrispettoso. Scappa viaaaaa sei giovane e bella, questo ti darà solo dispiaceri e delusioni!!!!! X carità!...”. E ancora: “Da prendere a sberle e pure sonore.... genitori troppo accondiscendenti hanno fatto finta di arrabbiarsi di essere indignati Ma che poi alla fine hanno ceduto come dei bambocci l'unica ad essere stata giusta è stata la sorella che è uscita..... lei una ragazza senza dignità senza amor proprio infantile e imbecille Altro che amore!!!”. “Il padre gli ha detto tu sei un immaturo devi prima crescere.





e non volevano aprire la busta ne i genitori ne le sorelle e lei ha risposto se mi chiede di andare a vivere con lui io vado ,apri la busta e quei poverino hanno accettato per amore della figlia”. Oggi Francesco e Antonella sono tornati ufficialmente insieme e aspettano un figlio. A rivelarlo un video che la De Filippi ha mandato in onda nel corso dell’ultima puntata della trasmissione Mediaset. Un video nel quale vengono ripercorse le storie protagoniste dell’edizione 2018 con relativo epilogo al di fuori degli studi di Canale 5. Ebbene, la storia di Antonella e Francesco è finita nel migliore dei modi: i due fidanzati stanno per diventare a tutti gli effetti una famiglia.

