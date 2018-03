C'era attesa e le emozioni non possono di certo mancare nell'ultima puntata di C'è posta per te. La prima storia ha per protagonista Gerry Scotti, accolto in studio con grande affetto. Gerry si commuove subito: "Quest'anno mi ero ripromesso di non piangere e, invece, sto già piangendo". A volerlo in studio è Nunzia che chiama il programma per suo figlio Francesco. Alla De Filippi ha raccontato di essere stata malata. Quel male ha cambiato la sua vita e quella del figlio. Vuole chiedergli scusa per avergli tolto la spensieratezza della sua adolescenza. Proprio suo figlio Francesco ha fatto da donatore alla madre quando ha dovuto subire un trapianto. Lo ha scoperto nel giorno in cui suo figlio compiva 18 anni. L'ha raccontato a Francesco pochi giorni dopo. Dalla Sicilia è partita con il suo compagno alla volta di Pavia. A gennaio del 2016, dopo aver pensato di essere guarita, si è accorta che la malattia era tornata. A quel punto aveva deciso di arrendersi e tornare a casa sua. È stato Francesco a spingerla a curarsi, e quando il trapianto si è reso necessario, suo figlio le ha fatto da donatore. (Continua a leggere dopo la foto)

Dopo la consegna della busta, Francesco entra in studio un po' teso. Nunzia prende la parola: "Ti amo con tutto il cuore e se oggi sono viva, è merito tuo. Quando ti hanno detto che dovevi essere tu il mio donatore, mi hai detto che volevi restituirmi la vita che ti avevo donato. Mi hai donato il midollo e non ci hai pensato due volte. Ti ho tolto gli anni più belli, povero figlio mio, a te che una vita facile non l'hai mai avuta. Purtroppo, sei venuto dal grembo di una madre difettosa. Quando ogni speranza sembrava persa, sei arrivato tu con la tua pozione magica. Grazie per quello che hai fatto per me e perché mi sopporti anche se sono una ficcanaso. Non voglio sentirti dire che sei solo, sono certa che chiunque sia onorato di fare la tua conoscenza. Sei dentro di me in tutti i sensi". (Continua a leggere dopo le foto)

Gerry Scotti fa il suo ingresso in studio e abbraccia Francesco: "La vostra è una storia bellissima. Sei un esempio per le persone che ci stanno guardando. I miei genitori se ne sono andati in una notte... E non hai il tempo di pensare a quello che daresti per riaverli indietro. In alcuni casi non puoi decidere". Scotti regala a Francesco un pc: "Un piccolo regalino, ricordati che la tempesta più grande l'hai già guardata in faccia". Consegna a Nunzia un altro regalo con un invito: "Devi prometterci di abbandonare questo senso di colpa. Dentro questa barca c'è una sorpresa perché servono anche dei gesti importanti". L'ultima promessa è di Nunzia al figlio: "Tornerò a essere la tua mamma giovane e a proteggerti perché tu sei la mia vita".

