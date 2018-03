È riapparsa in tv, e subito Cecilia Rodriguez ha fatto parlare di sé. Il motivo? Tutti hanno subito pensato a una gravidanza appena l'hanno vista. La sorella di Belen, infatti, è tornata a Verissimo e ai telespettatori più attenti non è sfuggito un dettaglio: è apparsa ingrassata. Rispetto ai tempi del Grande Fratello Vip, la fidanzata di Ignazio Moser è sembrata più "rotonda" e formosa. Ovviamente sempre bellissima e impeccabile. Fasciata in un bellissimo e sensuale abito di jeans, l’argentina ha mostrato forme più morbide. Che nasconda forse un dolce segreto? Sono in molti a chiederselo nelle ultime ore, del resto Cecilia e Ignazio non hanno mai nascosto la volontà di avere un bambino al più presto… ma la verità è un’altra! Cecilia Rodriguez ha preso qualche chilo nell’ultimo periodo ma non nasconde alcun dolce segreto. (Continua a leggere dopo la foto)

Insomma – per il momento – non è ancora incinta di Ignazio Moser. Qualche settimana fa la stessa modella e imprenditrice ha confidato in una diretta su Instagram di essere ingrassata. “Da quando sto con Ignazio sono ingrassata di 3 chili” ha rivelato Cecilia ai suoi follower. Dunque, l’amore fa bene alla più piccola del clan Rodriguez, che ora sfoggia curve decisamente più femminili e affascinanti. Senza contare che all’interno della Casa del Grande Fratello Vip Cechu era dimagrita al contrario di altre gieffine. (Continua a leggere dopo le foto)

Se Ivana Mrazova ha messo su quasi cinque chili durante i tre mesi nella Casa del GF Vip, diversa è stata la situazione di Cecilia Rodriguez. A causa della sua difficile situazione sentimentale con Francesco Monte, Cecilia ha infatti perso parecchio peso. Ma grazie all’amore di Ignazio Moser è riuscita a recuperare l’appetito e oggi è più che mai bella e felice!

Ti potrebbe interessare anche: Belen e Stefano, siparietto con frecciatina a Verissimo. Incredibile ma vero: Silvia Toffanin si collega con l’Isola e De Martino si presta ad introdurre in studio la sua ex moglie. Subito dopo, lei, dice quella cosa che manda in tilt i fan…