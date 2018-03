Maria De Filippi con C'è posta per te su Canale 5, Milly Carlucci con Ballando con le Stelle su Raiuno. È la 'guerra' del sabato sera, bellezza. La Carlucci è tornata da poche settimane con la nuova edizione del talent danzerino in cui i vip o presunti tali si mettono alla prova in pista, coadiuvati ovviamente dal professionista di turno. La De Filippi, invece, tiene compagnia agli italiani con ospiti bomba e storie strappalacrime da più tempo. Ma non c'è gara, purtroppo per Milly, dal punto di vista degli ascolti. La prima settimana di sfida è stata vinta a mani basse da Maria, vincitrice assoluta della serata con il 28% di share. La settimana successiva, quindi sabato 17 marzo, altro colpaccio della regina di Mediaset: la nona puntata di C'è posta per te ha trionfato ancora nella sfida degli ascolti con una media di circa 5.3 milioni di spettatori con uno share del 26%. Non che Ballando non sia un programma seguito, ci mancherebbe. Sempre il 17 marzo lo show della Carlucci ha ottenuto una media di 4 milioni nell'anteprima, che ha totalizzato il 17% di share, e la trasmissione vera e propria ha registrato una media di 3.6 milioni di spettatoti per uno share del 19.30%. (Continua dopo la foto)

Non male, ma non abbastanza per superare Maria. Ma perché, ci si chiede, la De Filippi riesce sempre a battere la concorrenza? Come ci riesce? La risposta prova a darla niente meno che Maurizio Costanzo, il marito di Maria. Tornato da pochissimo in tv con una nuova edizione del celebre Maurizio Costanzo Show, il giornalista e conduttore ha rilasciato un'intervista a Repubblica in cui, tra gli altri argomenti, affronta anche la sfida degli ascolti del sabato sera. "Maria - ha detto Costanzo a Repubblica – infila storie coinvolgenti. Non ci si può coinvolgere più di tanto per una rumba… Fui ballerino per una notte da Milly tanti anni fa (era il 2010, ndr), con un cha cha cha… Ma perché la gente dovrebbe preferire un balletto all'incontro tra un padre e un figlio? Non c'è lotta". (Continua dopo le foto)

Ma anche lui 'non scherza' in fatto di ascolti. La scorsa edizione de L'Intervista ha già registrato numeri altissimi. E dopo aver rivelato che gli piacerebbe avere Papa Francesco come ospite del programma, ha spiegato anche i motivi del suo successo: "Con me scatta la parentela mediatica. Un sociologo mi spiegò che somigliavo fisicamente agli italiani, per via della pancia", ha detto Costanzo che, come detto, in questo periodo, è tornato in onda con l'ennesima stagione della sua storica trasmissione della seconda serata: "Mi impressiona che il Costanzo show lo vedano le ventenni: chi sono? Le figlie che da piccolissime lo guardavano con le madri", ha concluso.

"Ora la moglie di Fabrizio Frizzi...". Poche ore dopo il funerale, parla Milly Carlucci. Il forte appello per Carlotta Mantovan