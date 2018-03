All'Isola dei Famosi le discussioni feroci vanno fortissimo ultimamente. Non c'è da stupirsi: dopo più di due mesi di fame, stenti e convivenza forzata, ma soprattutto a poco dalla finalissima, gli animi si scaldano. I naufraghi cominciano a dare segni di cedimento anche se, in effetti, questa edizione è stata particolarmente ricca di liti e sfuriate. Una delle ultime è quella che abbiamo visto nel daytime del 30 marzo 2018. Protagonisti Franco Terlizzi, che ormai è considerato quasi all'unanimità un 'voltafaccia', e Amaurys Perez. Mai vista tanta furia: il cubano è stato addirittura minacciato dall'ex pugile con una sorta di 'ci vediamo fuori', dal momento che nessuno dei due, per fortuna, era intenzionato a 'esagerare' (si spera solo nei toni ma non era questa l'impressione) davanti alle telecamere. Tutto è iniziato il giorno precedente, quando Franco ha discusso animatamente con Jonathan, che l'ha smascherato raccontando agli altri naufraghi delle cose veramente poco carine dette nei loro confronti da lui ma a telecamere spente. "Mi hai detto infame di me..a", gli ha rinfacciato Jonathan, che poi ha trascinato in mezzo anche Rosa Perrotta ed Elena Morali. (Continua dopo la foto)

Tutti contro Franco, adesso, in quel dell'Honduras. La discussione è andata avanti parecchio e ha finito per coinvolgere anche Amaurys che per tre notti è costretto a dormire isolato dal gruppo, nella giungla. Perez, però, che dalla sua ha avuto già diverse ruggini con gli altri, non ha proprio voluto saperne di essere tirato in ballo da Franco, quindi la lite si è fatta intensa. Molto intensa. Sono volate parole grosse e minacce. Difficile che faranno pace. Ma si sa, sull'Isola le dinamiche e le posizioni dei naufraghi sono molto volubili. Cambiano come il vento. Si litiga, sì, ma (a volte) si chiarisce in pochissimo tempo. Magari perché in certi momenti l'umore risente di più di fame e stanchezza. E così, nel giro di pochissimo, da una mega sfuriata si passa a un improvviso scoppio di pace. (Continua dopo le foto)

È quello che è successo tra Amaurys, sempre lui, e Francesca Cipriani, che si sono attaccati l'un l'altra proprio nell'ultima diretta. Ma quando Cipry si è ritrovata obbligata a incontrare lo sportivo per portargli il cibo della sera nella giungla hanno messo da parte i rancori. "Abbiamo fatto le frittelle", gli ha detto avvicinandosi. Dopo averla ringraziata, Amaurys l'ha abbracciata. "Quest'abbraccio cos'è? È di pace?", ha quindi chiesto Francesca. "Di molta pace, le mie parole me le sono mangiate e sono tornato alle belle vecchie parole", ha risposto il pallanuotista. "Ma guarda quanto sei più bello pure sorridente, che te possino!" ha chiuso la Cirpiani. E pace, almeno per ora, è stata fatta. Qui il video della pace fatta tra Francesca e Amaurys

