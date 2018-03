''É una mer*a''. E subito dopo lancia la chitarra fracassandola sul palco. La scena va in onda dopo la prova canora e il protagonista della sceneggiata è Saverio Martucci, concorrente di ''The voice of Italy'' appena bocciato dalla giuria, quest'anno composta da J-Ax, Francesco Renga, Al Bano e la cantante dei Lacuna Coil Cristina Scabbia. Il rapper è il veterano del programma avendo già preso parte alle edizioni 2014 e 2015, vincendo 'The Voice of Italy' 2014 con Suor Cristina Scuccia. Gli altri sono new entry. Renga ha già un'esperienza con i talenti essendo stato giudice fisso dell'edizione numero 14 di ''Amici'' di Maria De Flippi, Cristina Scabbia, la cantante del gruppo rock Lacuna Coil è al suo esordio e anche per il cantautore di Cellino San Marco è la primissima volta che si cimenta nel ruolo di coach. Il giovane, appena sceso da palco, è stato intercettato da Costantino della Gherardesca che, chiedendogli di commentare l'esibizione, si è sentito dire: ''In questo momento penso che sia tutto una mer*a''. Il giovane aveva eseguito la cover di Shape of My Heart di Sting, ma la giuria non l'ha ritenuto idoneo all'ingresso nel talent, cosa che, ovviamente, a Martucci non è andata giù. (Continua a leggere dopo la foto)

Il giovane non ci ha pensato due volte e dopo aver ascoltato le parole del conduttore ha lanciato la chitarra per aria, lasciando il padre e il conduttore a bocca aperta. Della Gherardesca ha provato a chiedere qualcosa: ''Dimmi quello che pensi'', ha aggiunto il conduttore esortandolo a un confronto. Ma la reazione di Saverio Martucci non è stata molto amichevole. ''Vaffan*ulo, sì sì riprendete il caz*o che vi fot*e'', ha urlato Martucci allontanandosi. ''Ma che sei scemo? Vincenzo, ma cosa fai?'', ha detto il padre dell'aspirante concorrente chiedendo scusa a tutti per il comportamento del figlio. (Continua a leggere dopo le foto)

Poco dopo il giovane è tornato indietro e ha chiesto scusa al padre e al conduttore, ma ormai la figuraccia era stata fatta. Insomma, tantissimi ragazzi ricevono ''no'' ai tantissimi talent che ormai da anni si susseguono in televisione, e nessuno mai si era comportato in questo modo. La cosa, ovviamente, non è piaciuta ai giudici che, sentendo il frastuono dalle quinte dello studio, hanno subito capito cosa era successo. ''Secondo me, se non sei Jimi Hendrix, rompere una chitarra non è mai un bel gesto'', ha detto Francesco Renga ai colleghi di ''The voice of Italy''.

Per guardare il video clicca qui

