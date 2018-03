Trasformato è dire poco. Ricorderete senza meno John Goodman, protagonista insieme a Roseanne Barr, nella mitica serie tv che in italiano è stata ribattezzata 'Pappa e Ciccia'. L'occasione di parlare dell'attore, indimenticabile, tra gli altri ruoli, Fred Flintstones nell'omonimo film, è fornita direttamente dalla sit com andata in onda per ben 9 stagioni e trasmessa su Canale 5 dal 1990 al 1999. Momento revival: 'Pappa e ciccia', che negli Stati Uniti conoscono sotto il nome di 'Roseanne', è tornata in tv a distanza di 20 anni. Per questo motivo è impossibile non notare l'incredibile cambiamento di John, che oggi è quasi irriconoscibile. Per forza, è dimagrito di circa 50 chili negli ultimi anni, non ha più quella silhouette rotonda che ha caratterizzato ogni puntata dello show. Pesava 180 chili all'epoca. Come ha fatto a perdere tutto questo peso? La risposta è una dieta ferrea che Goodman ha iniziato a seguire nell'ormai lontano 2010 e non con poca fatica. I primi risultati si sono intravisti cinque anni dopo, nel 2015, quando apparve per la prima volta in pubblico visibilmente snellito e asciugato nel fisico e nel volto. (Continua dopo la foto)

Non solo. Si è anche fatto aiutare da un personal trainer. Così, riducendo grassi, zuccheri e porzioni, e basandosi su una dieta a base di proteine magre, frutta, verdura e frullati proteici, l'attore oggi 65enne ha iniziato a sottoporsi a esercizi fisici, con una combinazione di boxe e cardio per sei giorni alla settimana. Ha deciso di dimagrire soprattutto per la salute, non tanto per motivi estetici. Lo aveva spiegato lui stesso a inzio 2017, quando la bilancia segnava già meno 45 chili, ma come dimostrano le foto della presentazione di Pappa e ciccia nei Walt Disney Studios del 23 marzo scorso, sembra essere dimagrito ulteriormente. (Continua dopo le foto)





Un'altra rinuncia è stata fondamentale nel processo di dimagrimento del mitico John Goodman: l'eliminazione degli alcolici. E non è stato facile per lui, che in passato ha avuto grossi problemi di alcoolismo. Ci sono stati momenti duri anche sul set di Pappa e ciccia. Ma come ha raccontato proprio dall'attore al The Howard Stern Show nei giorni scorsi, ad aiutarlo fu proprio la collega Roseanne Barr, co-protagonista della serie: "Bevevo sul set e Roseanne era spaventata per me. Mi vergognavo di me stesso, ma non riuscivo a fermarmi". Sono 8 anni che John è completamente sobrio. Quando vedremo il revival di Pappa e Ciccia, e quindi il 'nuovo' John Goodman in Italia? Non c'è ancora una data ufficiale. In America la sit com è tornata in tv a fine marzo 2018 e ha registrato numeri impressionanti: 18,2 milioni di spettatori hanno seguito i primi due episodi e persino il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha telefonato alla Barr, si è complimentato.

