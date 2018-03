Dawson's Creek compie 20 anni e per festeggiarli la rivista statunitense Entertainment Weekly ha riunito i protagonisti della serie, dedicando loro cinque copertine, una con il cast e le altre quattro con alcuni attori. L'operazione nostalgia ha funzionato e sul web stanno iniziando a circolare le foto in anteprima, in attesa dell'uscita della rivista ad aprile. Sulle copertine compaiono James Van Der Beek (Dawson Leery), Katie Holmes (Joey Potter), Joshua Jackson (Pacey Witter), Michelle Williams (Jen Lindley), Busy Phillips (Audrey Liddell), Kerr Smith (Jack McPhee), Meredith Monroe (Andie McPhee) e Mary Beth Peil (Evelyn "Grams" Ryan). L'assenza più lampante è forse quella di John Wesley Shipp, che nella serie interpretava Mitch Leery il padre di Dawson. Assenti anche la sua moglie televisiva, Mary-Margaret Humes, e Nina Repeta (Bessie Potter, la sorella maggiore di Joey). Sei stagioni, 128 episodi, tutti costruiti intorno alle vicissitudini di Dawson Leery (James Van Der Beek), romantico ragazzo di Capeside, città immaginaria del Massachusetts, e a quelle dei suoi amici, Jen Lindley (Michelle Williams), Pacey Witter (Joshua Jackson) e soprattutto Joey Potter, tormentato amore di Dawson, interpretata da Katie Holmes. (Continua a leggere dopo la foto)

Sullo sfondo delle scene la baia di Wilmington in Carolina del Nord dove sono stati girati molti episodi (da qui il titolo 'creek', in inglese 'insenatura'). In questi anni il pubblico ha perso di vista la maggior parte dei protagonisti del 'teen drama' firmato da Kevin Williamson, ma non lei, la Holmes, che è stata a lungo sotto i riflettori per via del matrimonio con Tom Cruise. Insieme al servizio fotografico, è arrivato online anche un video che ci mostra i protagonisti di Dawson's Creek di nuovo insieme, questa volta a cura di People tv. Negli scatti pubblicato da Entertainment Weekly, il personaggio che ha creato maggior stupore è stata Evelyn Ryan, la nonna ultracattolica di Jen Lindley. A vestire i suoi panni è stata l'attrice Mary Beth Peil, apparsa negli scatti della Reunion in perfetta forma. Capelli bianchi e ricci, vestito fucsia che lascia le spalle scoperte e sorriso smagliante.

Rimasta vedova nel corso della prima stagione, dopo una lunga malattia del marito, la sua incrollabile fede della religione cattolica sarà la causa di forti contrasti fra lei e Jen, che culmineranno il giorno del funerale di Abby Morgan, quando dopo una velenosa invettiva della ragazza durante la cerimonia, scaturirà in Evelyn la decisione di cacciare la nipote da casa propria. Verso la fine della sesta stagione, sarà rivelato che Evelyn ha un tumore, tuttavia negli episodi conclusivi della serie, ambientati cinque anni dopo, il suo personaggio è ancora in salute. Quando Jen morirà nel letto d'ospedale, la nonna le dirà semplicemente che si rivedranno presto.

