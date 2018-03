Appena cominciato, Ballando con le Stelle ha regalato subito un gossip: Tra Cristina Ich e Luca Favilla c'è del tenero, si mormorava già dopo la prima puntata. Lei è la modella e influencer romena che si è subito distinta per bravura e per bellezza e lui un ballerino professionista che qualcuno ricorderà ad Amici di Maria De Filippi. Si sono conosciuti proprio nel talent danzerino di Milly Carlucci e, sin da subito, il feeling in pista è stato evidente. Al resto ci hanno pensato i paparazzi e i soliti beninformati. Dapprima sono uscite sul settimanale Oggi alcune foto dei due in atteggiamenti intimi, mentre cenavano insieme, certi di essere lontani da occhi indiscreti. Poi, proprio di recente, la rivista Spy ha fatto sapere che Luca si sarebbe già trasferito nel residence di Cristina, ma pare anche che la coppia stenti a contenere la passione durante le prove del programma di Milly. Dal loro camerino, scrive Spy, provengono 'rumori molesti'. Non solo. Le telecamere del talent avrebbero immortalato anche baci rubati e languide effusioni che i due si sarebbero scambiati in sala prove. (Continua dopo la foto)

Entrambi, però, si sono detti single nelle interviste precedenti all'inizio del talent e lei, interpellata da Di Più sui pettegolezzi subito circolati sul flirt con Favilla, non ha confermato nulla, ma ha speso belle parole: "Luca non solo è un magnifico maestro, ma è un ragazzo buono, pieno di dolcezza. È dolce e virile allo stesso tempo. È giovanissimo, ha solo 22 anni, ma è molto più maturo della sua età. Ringrazio gli autori di Ballando con le Stelle che mi hanno abbinato a lui, perché Luca è esattamente il maestro che sognavo. Anzi, è ancora meglio". Il rumor su questo flirt, però, non si arresta. Anzi, si fa più 'interessante', perché secondo Spy sarebbe tutta una farsa architettata dalla coppia di ballerini per attirare l'attenzione del pubblico su di sé. (Continua dopo le foto)

Stando a quanto risulta al magazine, che lancia lo scoop nell'ultimo numero in edicola, la bella Cristina non sarebbe per niente single ma avrebbe un fidanzato segreto. Fidanzato che avrebbe approvato questa sorta di falsa tresca falsa con l'ex allievo di Amici. "Cristina è fidanzatissima e quella con Favilla è una storia a uso e consumo dei media – si legge sulla rivista edita da Mondadori - Il fidanzato sarebbe al corrente della strategia e avrebbe accettato di restare nell'ombra per favorire l'ascesa della propria amata". Ah, però. Ma sarà davvero così? La Ich, d'accordo con il suo presunto partner, si sarebbe davvero avvicinata al suo maestro per accattivarsi la curiosità e l'attenzione del pubblico di Ballando?

