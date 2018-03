Più che il Trono Over sembra che ultimamente a Uomini e Donne vada in scena il Tina e Gemma show. Opinionista storica (di recente pure tronista) la prima, dama per eccellenza la seconda, non c'è puntata in cui non si assista a litigi furiosi e prese in giro. Con gavettoni e torte in faccia inclusi. La scena della torta è stata imbarazzante sul serio. Risate, ma nemmeno troppe. Il pubblico, ormai, sembra stanco di queste continue umiliazioni, di questa 'guerra' che, non vi è ombra di dubbio, toglie anche spazio ai cavalieri e alle altre dame che cercano un partner. Sul caso Tina vs Gemma, infatti, da tempo buona parte del popolo del web dice basta a queste scene di bullismo e vuole l'opinionista fuori dal programma. Ma le critiche per la Cipollari arrivano anche da alcuni personaggi dello showbiz. Come riporta Vero, Janet De Nardis, direttrice del Roma Web Fest, scrive che "Tina e Gemma sono un modello di comportamento da non imitare". L'attore Beppe Convertini è dello stesso parere: "Essendo il programma seguitissimo dai giovani non credo sia giusto che i toni siano così accesi da parte sua". Sta di fatto che la padrona di casa, Maria De Filippi, dà loro ancora spazio. E sì, a volte reagisce, prova a bloccare Tina, ma mai con un intervento risolutivo. (Continua dopo la foto)

E ci si chiede perché i tentativi della padrona di casa di stoppare queste sceneggiate ormai all'ordine del giorno siano così deboli. Maria fa spegnere il microfono a Tina quando diventa scurrile e la rimprovera, ma bonariamente, quando esagera: "Tina non puoi fare così, non hai cinque anni". Il tutto con il sorriso sulle labbra. Ecco perché a molti fan di Uomini e Donne è venuto il dubbio che la vessazione di Gemma da parte di Tina non sia spontanea ma una sceneggiata fomentata e studiata dagli stessi autori del programma. E dire che su questo argomento è intervenuto pure il marito della De Filippi, Maurizio Costanzo, che dalla sua rubrica su Nuovo Tv ha lanciato una frecciatina alla moglie. (Continua dopo le foto)

Il giornalista e conduttore ha molto criticato il comportamento delle due protagoniste del trono over, ma nulla sembra essere cambiato. Il teatrino continua. Ma c'è un'altra domanda che i telespettatori si saranno posti: perché Gemma non reagisce agli attacchi fisici di Tina? Come fa a restare impassibile quando, di fronte a milioni di italiani, le arriva una torta in faccia? Ora abbiamo la risposta. È la stessa dama a spiegare il motivo su Uomini e Donne Magazine: "Sono ospite dentro la casa televisiva di Maria De Filippi, non avrei mai reagito. L’antipatia di Tina nei miei confronti è conclamata […] la torta in faccia è brutta ma la panna per fortuna non era acida. Non mi ha colpito la torta, ma le parole, che sono molto più dolorose".

“Lo hai fatto anche con lei!”. Uomini e Donne, tra Gemma e Giorgio è scontro totale. Si erano promessi di ignorarsi per sempre, ma la Galgani lo ha tirato in ballo su un argomento (molto) ‘particolare’ e Manetti si è imbufalito. Parole di fuoco