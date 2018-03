Animi sempre più agitati all’Isola dei Famosi, qualcuno pensava che andando avanti i rapporti tra i neufraghi sarebbero stati più sereni, ma i fatti dimostrano l’esatto contrario. Il gruppo in questi ultimi giorni ha trovato il nemico pubblico numero uno e il suo nome è Franco Terlizzi. Ultimamente l’ex pugile amico dei vip ha relazioni piuttosto aspre e litigi e incomprensioni sono all’ordine del giorno. Cose dette e poi negate davanti alle telecamere hanno fatto degenerare le cose, a nessuno piace il comportamento del concorrente che viene considerato un voltafaccia. Nell’ultimo day time Franco ha litigato con tutti ed è arrivato a un passo dalla rissa prima con il pacifico Jonathan e poi con Amaurys. In particolare il cubano è stato addirittura minacciato da Terlizzi con una sorta di ‘ci vediamo fuori’, dal momento che nessuno dei due era intenzionato a malmenarsi di fronte al pubblico. tutto è iniziato il 29 marzo, quando Terlizzi e Kashanian hanno discusso e la cosa è proseguita perché l’ex gieffino non ha sopportato la presa di posizione del suo antagonista. (continua dopo la foto)

Jonathan era veramente furioso e cosi ha deciso di smascherare l’ex pugile raccontando agli altri naufraghi delle cose veramente poco carine dette nei loro confronti da quest’ultimo a telecamere spente. Cose che il diretto interessato ha negato. “Mi hai detto infame di me..a” ha detto Jonathan che inoltre, riguardo al rientro di Rosa ed Elena ha aggiunto “Erano affamate e tu non volevi che mangiassero la pasta!”. Alla discussione poi si è anche aggiunta la Perrotta che, rivolgendosi a Terlizzi, ha affermato: “Bianca ha confermato quanto detto da Jonathan e ha anche aggiunto una parola molto ma molto grave”.





Il comportamento di Terlizzi non è per niente piaciuto agli altri naufraghi che lo considerano inutilmente aggressivo e pensano che sia un elemento di disturbo. Ma se con Jonathan i toni si sono fatti molto alti, con il sanguigno Perez le cose si sono messe molto male. I due, infatti, come due belve feroci si sono messi faccia a faccia a dirsene di tutti i colori. Una situazione imbarazzante, ma soprattutto decisamente troppo tesa. A un certo punto faccia Amaurys rivolgendosi a Franco ha detto: “Guarda che non mi fai paura eh”. A questa affermazione, allora, Terlizzi ha risposto a tono con un secco “Nemmeno tu” aggiungendo poi “Ci vediamo fuori quando vuoi tu”. Una minaccia, questa, che non ha molto fatto piacere ad Amaurys il quale, allontanandosi, ha gridato a Franco: “Schifoso!”.

