Non ci va tanto per il sottile Cristina Parodi nei confronti della rivale Barbara D'Urso e il suo programma ''Domenica Live'', con cui si scontra ogni domenica pomeriggio e la maggior parte delle settimane esce sconfitta. La conduttrice di ''Domenica In'' non si è sottratta ad alcune spinose questioni che da mesi tengono banco sui social e tra gli addetti ai lavori, in primis gli ascolti. La sfida tra le due prime donne della domenica è sempre aperta, ma come ha sottolineato in una puntata (che rimarrà nella storia del programma) la D'Urso: ''Facciamo il 22% di share anche senza i Rodriguez!'', aveva detto la conduttrice riferendosi all'invito in trasmissione declinato da Cecilia e Jeremias Rodriguez appena usciti dal Grande Fratello Vip. In effetti gli ascolti hanno quasi sempre premiato Carmelita, che ogni settimana ringrazia a modo suo i suoi fan sui social con scatti da capogiro. Come riporta ''Io donna'' la conduttrice Rai ha commentato così il successo di ''Domenica Live'', programma di Canale5 che, quasi tutte le domeniche, si ''scontra'' con la trasmissione da lei presentata: ''La D'Urso – ha scritto la Parodi al giornalista – viaggia con uno share diverso. Lì siamo dentro una tv commerciale dove si può fare spettacolo con cronaca nera e gossip e le urla sono un format… detto che io, una tv urlata, non saprei nemmeno farla''. (Continua a leggere dopo la foto)

Parole forti, quelle che Cristina Parodi ha rivolto al programma domenicale condotto da Carmelita. Non solo, la giornalista e conduttrice del contenitore domenicale ha inoltre parlato dei dati auditel della sua edizione di ''Domenica In''. ''Se la mettiamo sugli ascolti – così ha chiarito, alla testata del CorSera, la giornalista in passato alla conduzione di Vita in diretta – a me sembra che siano del tutto in linea con le ultime edizioni di Domenica In. E, quindi, chi parla di flop è in malafede''. Ascolti che, almeno inizialmente, hanno portato a diversi cambiamenti del programma, primo su tutti l'uscita della sorella Benedetta Parodi. (Continua a leggere dopo le foto)

"Sono onoratissima di questa opportunità che mi è stata data dopo tre anni di Vita in diretta - aveva spiegato Cristina Parodi durante la conferenza stampa di presentazione del programma - Domenica In è un passo avanti, è un programma che mi permette di fare più cose, perché ha certamente l'anima dell'informazione, però ha anche uno spirito molto sereno di intrattenimento. Per me sarà bello misurarmi anche con questo tipo di televisione, ma è soprattutto un sogno perché ad accompagnarmi c'è Benedetta. É tanti anni che immaginiamo di fare un programma insieme e questa per noi è una bellissima sfida".

