È morto a 60 anni appena compiuti, 40 dei quali dedicati alla televisione, la sua più grande passione. Fabrizio Frizzi non c'è più e c'è ancora tanto desiderio di parlare di lui. Perché si sente la sua mancanza. Anche le persone che non lo conoscevano di persona ma solo per via del suo lavoro, hanno la sensazione di essere incompleti. Non vogliamo esagerare, per carità, ma la sua allegria garbata la sera, faceva compagnia, colmava tante solitudini, strappava un sorriso. Ma Frizzi se ne è andato e bisogna accettarlo. Ma lo strazio – anche tra i colleghi (non osiamo immaginare in famiglia) è ancora enorme ed è dura accettare la realtà. Per esempio l'amica e collega di Fabrizio Frizzi, Milly Carlucci aveva detto di non sentirsela di andare in onda con Ballando con le stelle sabato 31 marzo. Ma la Rai ha deciso che lo show ci sarà. E la Carlucci non può tirarsi indietro. E questo fa pensare a un episodio della carriera di Frizzi che lo stesso conduttore reputò "il momento più buio della sua carriera". Tutti dicono che Frizzi se ne sia andato nella consapevolezza e nella gioia. Ha fatto alla grande il suo lavoro e si è sempre fatto amare da tutti. Ma c'è una cosa – viene fuori solo adesso – che non è mai riuscito a perdonarsi.

Frizzi lo raccontò come "Un dolore che mi ha torturato per anni". Cosa non si è perdonato? Quel che accadde il 23 maggio 1992. L'Italia intera ricorda lo strazio di quel giorno, una pagina nera che resterà per sempre impressa nella memoria: quel giorno fu il disgraziato giorno della strage di Capaci in cui morirono il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. E cosa c'entra Frizzi? Quella sera doveva andare in onda l'ultima puntata di Scommettiamo che? nonostante sia Frizzi che la Carlucci avessero detto di non sentirsela di andare in onda. Dall'alto la decisione fu perentoria: lo spettacolo ci sarà. E così fu. Ma per Frizzi – che con le vicende della mafia aveva un legame "sottile" essendo sposato con Rita Dalla Chiesa, figlia del generale che sempre dalla mafia su assassinato – fu davvero dura. Lui ci mise la faccia e si beccò tutte le critiche. Anche se, ovviamente, la decisione di andare in onda non era stata la sua.

"Tra pochi istanti andrà in onda la nostra ultima puntata di Scommettiamo che?. Prima di cominciare ci tengo a dire che come tutti voi siamo colpiti per le notizie appena giunte da Palermo. Ci siamo chiesti se fosse opportuno andare in onda avendo noi una puntata conclusiva che è piena di sorprese e di scommesse e piena di voglia di fare festa. Però abbiamo pensato che fosse giusto non mancare all'appuntamento con chi ci ha seguito con affetto e cercheremo di fare il nostro lavoro nel miglior modo possibile, senza però assolutamente dimenticare la tragedia avvenuta e l'orrore che proviamo da cittadini", esordiva Frizzi.

E proprio poche ore dopo la morte di Fabrizio Frizzi, Bruno Vespa ricordava come quell'episodio li avesse uniti. Vespa – che all'epoca era il direttore del Tg1 – chiese di poter andare in onda con uno speciale di approfondimento sulla strage di Capaci, al posto di "Scommettiamo che…?". Ma non gli fu permesso: la Rai negò non voleva restituire l'impressione che il paese si fosse fermato a causa di ciò che stava accadendo in Sicilia. Frizzi fu molto criticato per questo e soffrì parecchio per non aver imposto la sua volontà: "A distanza di tanti anni ancora fa male. Corrado con La Corrida non andò in onda per uno sciopero delle maestranze. La Rai doveva trovare il coraggio di rinviare la finale di Scommettiamo che. E io forse dovevo essere più risoluto e tornarmene a casa", raccontò in un'intervista. E questa è l'unica cosa – nota – che Frizzi non si è mai perdonato.

