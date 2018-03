Figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ex moglie di Fabrizio Frizzi e storico volto di ''Forum'', il programma di Canale 5 e Rete 4 giuridico non istituzionale che ha esordito nel 1985. Rita Dalla Chiesa è nata il 31 agosto del 1947 a Casoria. Figlia primogenita del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, e della sua prima moglie Dora Fabbo, e sorella di Nando e Simona Maria Dalla Chiesa, ha esordito in televisione nel 1983 conducendo ''Vediamoci sul Due'', in onda su Rai 2. Nella stagione 1985-1986 ha poi condotto insieme con Fabrizio Frizzi ''Pane e marmellata'', trasmissione per ragazzi in onda sempre su Rai 2. In questo periodo ha incominciato la sua relazione con il conduttore, che sposa in seconde nozze nel 1992 (era stata sposata negli anni settanta con Roberto Cirese, con il quale ha avuto la figlia, Giulia). I due si sono poi separati nel 1998, divorziando nel 2002. Rita (1,65 centimetri di altezza per sessanta chili di peso) ha proseguito la sua carriera di conduttrice televisiva passando a Canale 5, dove ha condotto Parlamento In, dal 1986 al 1988, ma il grande successo è arrivato con ''Forum''. La sua conduzione inizia nel settembre del 1988 con un' edizione in seconda serata, e grazie al successo ottenuto, ben presto il programma passa al daytime. La conduttrice è il vero e proprio volto della trasmissione, e, salvo una breve parentesi di stop, ne resta al timone fino al 2013, anno in cui Rita abbandona la conduzione che l'ha resa celebre e firma un contratto con LA7, che tuttavia si risolve in poco tempo per problemi sulla programmazione. (Continua a leggere dopo la foto)

Il padre è il famoso generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che, diventato prefetto di Palermo è stato una delle vittime delle stragi di mafia degli anni ’80. Il prefetto è stato infatti ucciso in un agguato, insieme alla seconda moglie, nel 1982, con dei colpi di Kalashnikov AK-47. Totò Riina, il capo dei capi, era stato intercettato mentre raccontava l'omicidio di Della Chiesa al compagno di carcere Alberto Lorusso. ''Certe volte, certe volte rido con la figlia di Canale 5, questa è appassionata con suo padre'', aveva detto sprezzante il padrino corleonese riferendosi a Rita Dalla Chiesa. Poi tornando al delitto: ''L'indomani gli ho detto: 'Pino, Pino (si riferisce a Pino Greco detto scarpuzzedda, uno dei più famigerati killer di Cosa Nostra) vedi di andare a cercare queste cose che … prepariamo armi'. A primo colpo, a primo colpo ci siamo andati noialtri… eravamo qualche sette, otto di quelli terribili, eravamo terribili. Nel frattempo lui era morto ma pure che era morto - aveva concluso - gli abbiamo sparato là dove stava, appena è uscito fa … ta … ta .. , ta … ed è morto''. Al giornalismo approda dopo la fine del suo primo matrimonio. Scriveva per Gioia ''e papà mi leggeva con orgoglio. Era rimasto vedovo all'improvviso: mia madre Dora è morta a soli 52 anni d'un infarto, certamente figlio di tante ansie dovute al lavoro di nostro padre''. La morte di suo padre, il 3 settembre del 1982, l'ha appresa da un amico giornalista che l'ha portata fuori di casa prima che potesse vedere un telegiornale. Poco dopo comincia la sua carriera televisiva: ''Che ha avuto una svolta grazie ad Arrigo Levi, per me un maestro e un padre''. (Continua a leggere dopo le foto)

Il matrimonio con Fabrizio Frizzi - ''Fu lui a fare il primo passo'', rivelerà lei tanti anni dopo, ''Io non ci pensavo, aveva 10 anni meno di me e all'epoca era uno scandalo. Ci furono critiche, ma me le sono fatte scivolare addosso. Un giorno andai in un negozio – gli continuavo a dire no – e lui sotto casa e aspettava. Veniva sulla vespa con una massa di ricci, gli occhiali, il borsello e stava lì''. Dopo ben 15 anni d'amore, però, il matrimonio è finito. ''Purtroppo dopo tanti anni felici, da un po' di tempo Rita e io non andiamo più d'accordo e per non farci del male abbiamo deciso di dividere le nostre strade'', aveva raccontato Frizzi. I due, comunque, erano riusciti a mantenere un ottimo rapporto e in occasione della morte del conduttore, avvenuta la notte tra il 25 e il 26 marzo del 2018, la conduttrice lo ha voluto ricordare con parole dolcissime e un pensiero rivolto a Stella, la figlia di cinque anni di Frizzi e Carlotta Mantovan.

