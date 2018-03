"Ragazziiii!". La sentite quella vocina? Il Grande Fratello di Barbara D'Urso sta tornando. Sì, a distanza di 15 anni dall'ultima volta su quel palco, Carmelita è di nuovo la conduttrice del reality di Canale 5 che partirà non appena calato il sipario sull'Isola dei Famosi. Segnate questa data: 23 aprile. Tra pochissimo, dunque, dopo la fortunatissima seconda edizione del GF Vip di Ilary Blasi, si torna alle origini, al GF Nip. Ma siamo proprio sicuri? Le anticipazioni e le spifferate che corrono alla velocità della luce in rete dicono altro. Sembra infatti che nel cast di 'nip' che si sta formando siano stati presi in considerazione anche alcuni volti noti dello showbiz. Addirittura ex concorrenti che hanno già vissuto nella Casa più spiata d'Italia. Ma come? Già, quindi sul Grande Fratello di Barbarella è già polemica ancor prima della partenza. Stando infatti alle indiscrezioni che provengono dagli addetti ai lavori poi rilanciate dal sito BollicineVip, Endemol, cioè la società che produce il reality, avrebbe contattato tre ragazzi, fidanzati di famose showgirl, per arruolarli come concorrenti. Alla faccia degli sconosciuti, allora, viene da dire. (Continua dopo la foto)

In particolare, scrive il portale, si tratterebbe di Luigi Mario Favoloso, fidanzato di Nina Moric, Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del Santo e Matteo Gentilini, ex fidanzato di Paola Di Benedetto, la bella ex naufraga dell'Isola dei Famosi che ora si accompagna con Francesco Monte. Altre voci dello stesso tenore provengono dal settimanale Spy, secondo cui nel totonome dei papabili protagonisti del reality ci sarebbero altri personaggi famosi. Anche Spy fa il nome di Cucolo, ma aggiunge anche quello della nota fashion blogger Ginevra Lambruschi, che ha avuto anche un flirt con Niccolò Bettarini, il figlio di Stefano e Simona Ventura. Ancora, scrive il giornalista Gabriele Parpiglia che nel totonomi ci sarebbe anche Karina Cascella, che è stata anche opinionista nel programma di Barbara D'Urso, Domenica Live. (Continua dopo le foto)

Ancora, come già si mormorava sul web, potrebbero entrare dalla famosa porta rossa di Cinecittà la tatuatissima influencer Zoe Cristofoli e il suo ex fidanzato (ed ex gieffino ed ex tronista di Uomini e Donne) Andrea Cerioli. Infine, in lizza ci sarebbe anche la cestista e star del web Valentina Vignali. E gli opinionisti di questa nuova edizione del reality? Nulla di confermato ancora, ma nei giorni scorsi circolavano questi nomi: Platinette, Mara Maionchi, Vladimir Luxuria e Cristiano Malgioglio. Quest'ultimo, però, ha già smentito la voce. Il paroliere ed ex concorrente dell'edizione Vip ha annunciato sul suo profilo Instagram di non avere notizie in merito, dal momento che non ha nemmeno ricevuto la proposta.

