“Voi parlate, io non ne parlo? Eva, sei fuori di testa! Sei andata in tutte le trasmissioni per parlarne. Non fare la buona samaritana. Non fare discorsi moralisti, quando io non sono mai stata moralista con te e tua figlia Mercedesz. Questa è la mia trasmissione'', fu quella, forse, l’ultima occasione in cui Alessia Marcuzzi affrontò l’argomento droga all’Isola dei famosi. Era solo la seconda puntata del reality ed Eva Henger accusava l’ex tronista Francesco Monte di essersi drogato durante i giorni in villa, cioè quando il reality non era ancora cominciato. Monte ha sempre negato poi se ne è tornato in Italia perché, dopo quelle accuse, per lui era cambiato il sapore del gioco. Cioè, semplicemente quello non era più un gioco e lui non si divertiva più. Ormai era una gogna e lui non se l’è sentita di andare avanti. Tra l’altro, aveva appena trovato l’amore. Tra lui e un’altra naufraga, Paola Di Benedetto, era nata una simpatia speciale, simpatia che si è trasformata in amore ora che anche Paola ha fatto rientro in Italia. Ma non è bastato che Francesco Monte tornasse in Italia. No. Continua a leggere dopo la foto

Perché da quelle accuse della Henger non si è mai smesso di parlare del canna-gate. Se ne è parlato in tutti i salotti televisivi, fino allo sfinimento ed ecco il motivo per cui Alessia Marcuzzi ha reagito molto male di fronte all’insistenza di Eva Henger di parlarne ancora. Tra l’altro quelli di Striscia hanno cavalcato l’onda del canna-gate e hanno cercato in tutti i modi di incastrare i colpevoli e far credere che anche la produzione del reality sapesse tutto. Insomma, per dire che la questione non è ancora finita. Ora, però, sorge un dubbio legittimo. Il dubbio è stato scatenato da Barbara D’Urso qualche settimana fa. La D’Urso disse che l’argomento canna-gate era stato bandito dalla rete. Continua a leggere dopo le foto

E ora anche Alfonso Signorini, nel suo speciale Casa Signorini, lo conferma. Anche gli ospiti del salotto di Signorini lo hanno confermato. Quindi è vero! Mediaset ha proibito di parlare del canna-gate! Ci avete fatto caso? Neanche Alessia Marcuzzi, nell’ultima puntata del reality, ha parlato dell’argomento. Sarà un caso? “Ci hanno censurato” ha detto Cecilia Capriotti. “Ci hanno telefonato e ce lo hanno detto” ha aggiunto Filippo Nardi. “E’ vero, non possiamo più parlarne” ha confermato la Henger. Allora Alfonso Signorini ha chiesto il motivo e tutti hanno risposto di non sapere nulla. Probabilmente, però, quella discussione tra la Marcuzzi e la Henger è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso…

