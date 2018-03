Mamma mia che edizione quella dell’Isola dei Famosi di quest’anno… Da quando è iniziata, non c’è mai stata tregua. Tutto è iniziato durante la seconda puntata dello show quando Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana mentre tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il reality non era ufficialmente iniziato. Da quel momento è stato il caos: Francesco Monte – pur negando tutto – è tornato mestamente in Italia per non far preoccupare troppo i familiari. Poi, in buona parte dei salotti della televisione, si è parlato del canna-gate. E per la trasmissione non c’è stato scampo. Anche la padrona di casa Alessia Marcuzzi ha perso la pazienza. Era qualche settimana fa e la Henger, durante la diretta, insisteva affinché si parlasse del canna-gate. Allora la Marcuzzi – che di sicuro vive questa vicenda come una grossa pressione – le ha risposto malissimo davanti a tutti. In tutto ciò, quelli di Striscia la Notizia hanno cercato in tutti i modi di trovare appigli, prove, audio, video che dessero ragione alla Henger. E infatti tanti naufraghi si sono beccati un bel tapiro. Continua a leggere dopo la foto

Ormai la Marcuzzi ci ha fatto il callo? Bah. Intanto quelli di Striscia continuano a gettare fango sull’isola dei famosi. L’ultima accusa è contro Stefano De Martino. Ohibò, cosa ha fatto di grazia il bellissimo ex marito di Belen che, da quel che ha raccontato Signorini, sull’Isola sarebbe in crisi di astinenza? Secondo il team del tg satirico di Antonio Ricci Stefano De Martino sarebbe un giudice poco attento: durante le ultime gare tra i naufraghi ci sono state delle irregolarità e la colpa, secondo Striscia, sarebbe tutta di De Martino. Uno dei giochi irregolari sarebbe quello dei cocchi: in quell’occasione Marco ferri prese più cocchi degli altri. Stavolta, invece, il guaio riguarda l’ultima prova per il Mejor, quella tra Alessia Mancini e Jonathan. Continua a leggere dopo le foto

In quell’occasione l’ex velina ha tolto il braccio destro dopo l’ex gieffino e per questo è caduta dopo e ha vinto la sfida. Per questo Stefano De Martino si è beccato il titolo di “arbitro più distratto del mondo”. Secondo Ficarra e Picone è troppo poco attento al corretto svolgimento delle prove. Che ne penserà Stefano? Risponderà oppure sceglierà il silenzio? Per lui quella in Honduras è stata un’esperienza più complicata di quel che si immaginava. Beh, la colpa non è certo la sua: l’edizione di quest’anno è particolarmente ricca di colpi di scena e polemiche e non è facile per uno alle prime armi gestire tutto alla perfezione…

