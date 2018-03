Come si dice in questi casi? Ah, ecco: "the show must go on", lo spettacolo deve andare avanti. Così è, anche quando si ha voglia di far tutto tranne che sorridere e intrattenere il pubblico. La morte di Fabrizio Frizzi è stata un colpo durissimo. Si sapeva che il conduttore non godesse di ottima salute: quell'ischemia a ottobre scorso non era un buon segno, nonostante poi, due mesi dopo, Fabrizio fosse tornato in tv e, giusto di recente, avesse assicurato di lottare come un leone. Purtroppo non ce l'ha fatta. Nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 marzo, un'emorragia cerebrale se l'è portato via a 60 anni. E il mondo dello spettacolo è piombato nello sconforto. La notizia è stata una doccia fredda. Soprattutto per chi, come Carlo Conti, Antonella Clerici e Milly Carlucci, considerava Fabrizio un fratello, non solo un collega talentuoso e amatissimo dal pubblico. La camera ardente,allestita nella sede della Rai, e i funerali, celebrati mercoledì 28 marzo nella chiesa degli Artisti a piazza del Popolo, sono stati uno strazio. E affollatissimi: migliaia le persone che hanno voluto dare un ultimo saluto al presentatore che per 40 anni è entrato in punta di piedi nelle case degli italiani. E c'era anche tantissima gente comune, non solo vip. (Continua dopo la foto)

A proposito di vip, abbiamo già scritto che Milly Carlucci ha accusato molto la scomparsa di Fabrizio. Al funerale era sconvolta e ha fatto fatica a leggere in chiesa. Poche ore dopo, poi, è stata intervistata dal Corriere della Sera e, tra le altre cose, la regina di Ballando con le Stelle ha chiesto che la moglie di Frizzi, Carlotta Mantovan, le ha consentito di salutare il suo amico prima che chiudessero la bara: "Lasciarsi è stato brutale. La sensazione del distacco per me è ancora troppo dolorosa, non ce la faccio. Serve tempo, anche per riuscire a sentirsi fortunati per aver avuto un amico che arricchisce così. Carlotta, sua moglie, mi ha concesso di salutarlo prima che chiudessero la bara è stato… non so… non si riesce ad immaginare Fabrizio senza il sorriso… la sua risata, lui che quando rideva si piegava in due, proprio come in televisione… faceva così, ogni volta". (Continua dopo le foto)

Era così scossa Milly, che sempre al Corriere ha confidato di non essere in condizione di andare in onda sabato con Ballando con le Stelle. Troppo dolore: "Sinceramente non me la sento di andare in onda. In questi giorni, nelle prove, c'è un intero gruppo che soffre per un amico. Tutti lo conoscevano, e così il mio sentimento è moltiplicato da tutti, come un'onda che sbatte contro gli scogli e ti torna addosso. Se mi si chiede cosa vorrei, rispondo che vorrei stare nel mio angolo e poter piangere. Purtroppo è l'azienda che decide e io farò quello che mi chiederanno". Ecco. L'azienda ha deciso. Sempre perché 'the show must go on', Ballando andrà regolarmente in onda. Non si può fermare per lutto, così come l'Eredità, il programma condotto da Frizzi che il 3 aprile tornerà sotto la guida di Carlo Conti.

