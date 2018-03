Nessuno sa con certezza quando se ne uscirà. La saga di non amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti è diventata una barzelletta epocale. Per un po’ i fan ci hanno creduto: si piacevano, ci hanno provato, poi lei si è fatta prendere dalle fregole e ha mandato tutto all’aria. La dama pensava che lui l’avrebbe inseguita, ma il gabbiano giustamente se l’è data a gambe. Non se la sentiva di avere a fianco una donna così umorale. A quel punto si è aperto un buco nero di tira e molla infiniti, in cui la torinese ha giocato sempre d’attacco, rimettendoci tutte le volte. Perché alla fine il toscano indietro non è tornato mai. Dopo tutto ciò, di recente siamo arrivati a quello che credevamo essere l’epilogo: “Basta, lui mi ha trattata troppo male”, ha detto lei in un’intervista. Nel contempo, un ennesimo confronto in cui si sono giurati indifferenza eterna. Lo avevano promesso: nessuno dei due avrebbe più parlato dell’altro, ma si sono smentiti di nuovo. La storia tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti è sicuramente chiusa, ma non i loro scontri nello studio del Trono Over di Uomini e Donne. (continua dopo la foto)

Infatti, la nemica giurata di Tina Cipollari tornerà a breve a parlare del dell’agognato ex e non con belle parole. Accadrà proprio nelle prossime puntate, quando Gemma scoprirà che Giorgio sta frequentando una nuova signora. Come infatti svela la pagina Facebook "Uomini e Donne Original Club", Giorgio ha iniziato in queste settimane a frequentare una dama e ha deciso di andare a trovarla nella sua città, Verona. Il cavaliere è arrivato però con un dono per la sua pretendente: una borsa, da lei molto gradita. Un regalo che scatena però le critiche della Galgani nello studio di Uomini e Donne. Gemma ricorda e sottolinea la poca originalità di Giorgio, visto che lo stesso regalo fu fatto a lei nel corso di una loro esterna.





Apriti cielo, questa osservazione ha scatenato l’ira di Manetti che come posseduto da tutte e tre le Erinni ha sferrato il suo scatologico attacco. Tra i due ha avuto inizio una nuova (ancora!) lite, che li ha visti scambiarsi parole davvero poco lusinghiere, altro che Tina. Nonostante la promessa fatta in studio, Gems non riesce a non citare nei suoi discorsi Giorgio, anche se il cavaliere è stato chiaro nel dirle di non voler che parlasse ancora di lui. A molti telespettatori è parso evidente un cambiamento da parte di Manetti, sempre più spesso infastidito o comunque apparentemente non contento di stare in studio. Chiaro è che le accuse sempre più pressanti di Gianni Sperti, oltre che di Gemma Galgani, non favoriscono la sua serena permanenza a Uomini e Donne.

