Un colpo di scena dopo l’altro. Prima il comunicato congiunto “ci prendiamo una pausa”, poi Anna Tatangelo lascia la casa che condivideva con Gigi D’Alessio e porta con sé il figlio Andrea. Pettegolezzi, su pettegolezzi fino alle dichiarazioni della cantante di Sora che hanno scatenato le ire di Ilaria, la figlia dell’ormai ex. Poi Claudio il primogenito del cantautore ha cercato di fare da paciere, ma intanto s è beccato un rinvio a giudizio per una vecchia storia tra lui, Nicole Minetti e la domestica rumena. Gigi nel frattempo si è dato, preferendo non commentare nulla. Ma adesso è arrivato l nuovo colpo di scena. Nella puntata del Maurizio Costanzo Show, in onda giovedì 29 marzo in seconda serata su Canale5, Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio hanno parlato della fine della loro storia d'amore. I due artisti sono stati insieme per undici anni e insieme hanno un bambino. La cantante era presente in studio, mentre il suo ex compagno è intervenuto telefonicamente. Entrambi hanno sottolineato cosa significa oggi il rapporto. La Tatangelo ha dichiarato che nonostante non siano più una coppia, Gigi D'Alessio resta l'uomo più importante della sua vita. (continua dopo la foto)

“Gigi – ha detto Anna - è stato, è, e sarà sempre la persona più importante della mia vita… Ci sono sempre stata, anche mettendomi contro il mondo, per la famiglia e per l’amore. Mi sono presa tante critiche all’epoca e tuttora, però ci ho sempre creduto e ci credo”. A quel punto D’Alessio ha fatto la carrambata intervenendo telefonicamente. Anche il cantante ha voluto evidenziare che la lunga relazione con la madre di suo figlio non verrà spazzata via solo perché finita, ma resterà ben salda tra le cose più importanti della sua vita: “Le storie sono sempre vere, le storie non si cancellano… Le storie non sono scritte a matita, sono scritte con la penna e, quando le scrivi, le scrivi con il sangue”.





Nei giorni scorsi, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Anna Tatangelo ha spiegato i motivi della rottura con Gigi D'Alessio: "Non c’entrano terzi. Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte. […] Il matrimonio non è arrivato, neanche dopo il divorzio. E per me era importante. Come un altro figlio. Io l’avrei cercato. Ce lo chiedeva anche Andrea. Ma su una cosa così non si può navigare da soli. I remi sono due, e se si pagaia solo da una parte, la barca gira su se stessa. La cosa più difficile? Spostare Andrea. Spiegargli sentendo che aveva già capito tutto".

