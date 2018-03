Da un po’ di tempo di lei si erano perse le tracce, poi Teresanna Pugliese, una della corteggiatrici più amate di Uomini e Donne, è tornata prepotentemente alla ribalta. Il motivo? Ovviamente riguarda l’ex, proprio lui quello che la scelse nel programma di Maria De Filippi: Francesco Monte. In una lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, la Pugliese ha ripercorso le sue vicende sentimentali. La relazione tra la ragazza e l’ex tronista ha avuto inizio nel 2011 e la bella partenopea era seduta sul trono. Nonostante fosse combattuta tra l'attrazione che provava per Francesco Monte e l'interesse per Antonio Passarelli, alla fine la sua scelta ricadde su quest'ultimo. La loro relazione durò pochissimo. Dato l'enorme interesse suscitato da Monte, Maria De Filippi lo mise sul trono e allora fu Teresanna ad andare a corteggiarlo. Francesco la scelse e così iniziò una delle storie d'amore più seguite di Uomini e Donne: "È durata un anno tra alti e bassi. I nostri caratteri erano molto forti. Però resistevamo. Fino a quando a giugno lo lascio. Poi passano poche settimane, lui vola a Formentera e sui giornali lo ritrovo con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen”. (continua dopo la foto)

“Ho sofferto, lo ammetto. A volte le donne lasciano per essere riconquistate. Non è andata come immaginavo. Questa cosa mi ha segnato, affondato. Sui magazine sembrava Love story, un romanzo raccontato settimana dopo settimana. Mi sono ritirata e addio" ha ammesso la Pugliese. Ormai sono trascorsi tanti anni dalla fine della relazione con Francesco Monte ed è un ricordo a cui Teresanna Pugliese guarda senza alcuna sofferenza: "Cecilia non è mai stata carina nei miei confronti. Ma andiamo oltre. Io oggi quando parlo di Francesco, lo faccio con distacco. Non sento un legame. Certo, il caos intorno a lui non mi ha fatto piacere, anzi mi è dispiaciuto. Però conoscendo Francesco, so che dentro di lui troverà il modo per non cadere, ne sono certa”. (continua dopo le foto)





Ma per la bellambriana ci sono anche delle bellissime novità. Dopo un periodo da single, ha conosciuto l'imprenditore Giovanni Gentile. È lui l'uomo giusto. I due convoleranno a nozze a fine anno: "La notte di Capodanno ai baretti, posto storico, incontro Giovanni. Non c’eravamo mai visti prima di quel momento e nessuno sapeva nulla dell’altro. Giovanni quella sera diventa l’uomo del ‘per sempre‘. Diventa l’attrazione principale, un ragazzo con stile ed eleganza. Oggi siamo fidanzati, abbiamo un figlio, Francesco, come mio suocero, e lo scorso dicembre, durante il nostro anniversario, mi ha chiesto di sposarlo. A fine anno convoleremo a nozze. Siete tutti invitati".

