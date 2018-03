È morto a 60 anni compiuti a febbraio. È morto all’ospedale Sant’Andrea di Roma per un’emorragia cerebrale e la notizia della sua scomparsa ha gelato tutti. Nessuno si aspettava che Fabrizio Frizzi sarebbe morto così, all’improvviso. È vero, era ottobre 2017 e lui ebbe un malore – poi si scoprì che si era trattato di un’ischemia – mentre registrava una puntata de L’eredità. Allora Frizzi fu ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma e trascorse lì diverse settimane. Poi uscì, disse al pubblico che stava ancora lottando – lasciando quindi intendere di non essere guarito del tutto – ma tornò a condurre il programma che tutti amavano, L’eredità. Era dicembre e Frizzi riprendeva le redini del programma che, nel frattempo, era stato affidato a Carlo Conti, collega e amico di Frizzi. Ora che Frizzi non c’è più, il vuoto è grande, enorme, Anche perché Frizzi era un buono, e nessuno vuole che il buono muoia. Forse è proprio per questo motivo che la sua morte ha toccato tutti nel profondo. Ecco perché un po’ tutti hanno avuto la sensazione di aver perso “uno di casa”. Continua a leggere dopo la foto

Fabrizio Frizzi lascia la moglie Carlotta Mantovan, conosciuta giovanissime (lei aveva 17 anni) quando conduceva miss Italia e la piccola Stella, 5 anni. Ora le due devono guardare avanti ma non sarà facile perché certi vuoti non si colmano mai. La vita, però, va avanti e anche in Rai hanno dovuto prendere una decisione. Ai piani alti hanno preso la decisione più naturale, quella di affidare la conduzione de L’Eredità a Carlo Conti, grande amico oltre che collega di Frizzi. Un po’ come accade anche a ottobre. Ma stavolta è diverso. A dicembre, quando Frizzi era tornato in studio dopo il malore, c’era stato con Carlo Conti un passaggio di consegna delle “chiavi”, un gesto simbolico per restituire a Frizzi le chiavi della trasmissione. Lo ricorda il Corriere della Sera. E mentre Fabrizio entrava in studio il pubblico lo incitava pieno di affetto. Continua a leggere dopo le foto

“Mamma mia, che emozione!”, aveva detto Frizzi mentre entrava in studio accompagnato da Carlo Conti. E il pubblico che lo esortava: “Fa-Bri-zio! Fa-bri-zio!”. Ma stavolta non sarà così: non ci sarà nessun passaggio di chiavi, nessun gesto simbolico, nulla. Fabrizio Frizzi non tornerà e sarà dura per tutti. A quanto pare a condurre il programma sarà Carlo Conti, almeno fino a maggio, quando poi passerà a “Reazione a catena”. A quel punto non si sa chi prenderà il suo posto. Intanto una cosa è certa: secondo la guida pubblicata dal sito Raiplay.it, fino a lunedì 2 aprile la rete ammiraglia trasmetterà ancora “Techetechetè”; “L’Eredità” potrebbe tornare in onda dal 3 aprile.

