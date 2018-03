Isola dei famosi 2018, Elena Morali e Rosa Perrotta sono tornate sull’isola. Prima segregate sull’isola non che non c’è, sono state riavvicinate agli altri concorrenti che, però, non hanno per niente gradito il rientro delle due le quali però risultano “sospese”. Nel senso che sarà il pubblico, con il televoto, a decretare che cosa ne sarà di loro. Intanto, però, il loro ritorno “in comunità” ha creato moltissimi problemi. Subito dopo la puntata, solo Jonathan ha provato a essere gentile con loro: "Per la prima volta prima della puntata abbiamo pescato perché c'era tempo. Amaurys è stato bravissimo, è andato e ha pescato. Quindi adesso abbiamo il cocco e i pesci", ha detto per essere gentile. Ma Rosa Perrotta ha risposto in modo deciso: "Io non lo voglio. Non mi va grazie. Non me la sento, neanche ci salutiamo io e Amaurys e non lo so il perché". Dopo quell’accoglienza gelida, Rosa Perrotta ha sentito l’esigenza di sfogarsi in confessionale. Il suo commento: “Il saluto e l’educazione prescindono dall'andare d'accordo o meno – ha detto la Perrotta - Vedo che Amaurys non ha piacere neanche di salutarmi, figuriamoci di farmi mangiare il pesce che ha pescato lui". Continua a leggere dopo la foto

Insomma, non le ha fatto per niente piacere che nessuno la considerasse. Poi è intervenuta Elena Morali che ha detto al gruppo: "Io e Rosa abbiamo già deciso che non mangiamo le cose vostre. Anche perché già so come funziona. Poi verrete a dirci: ‘Però tu hai mangiato'. Sto caz**". Della serie: ormai sono proprio ai ferri corti. La reazione di Amaurys Perez non si è fatta attendere. Il naufrago ha infatti chiesto a Jonathan Kashanian di non metterlo nelle condizioni di dover interagire con Rosa Perrotta e Elena Morali: "Decidi tutto tu. Non voglio lavarmene le mani ma non ne voglio proprio fare parte". E in confessionale ha approfittato per sfogarsi: "Ci sono state due sorpresine. Due ospiti, a mio avviso, indesiderate e con le quali non voglio avere nulla a che fare. Quel gruppetto lì per me è come se non ci fosse".

Ma Perez non è stato l’unico a non aver gradito il ritorno sull’isola di Rosa ed Elena. Neanche Nino Formicola è stato contento: "Il reingresso di Rosa, ma soprattutto di Elena, non mi è piaciuto neanche un po'. Perché Elena è molto spocchiosa, molto presuntuosa e offensiva. Con una persona del genere l’unica cosa che si può fare è evitarla, anche perché non ho voglia di mettermi a discutere con una ragazzina senza arte né parte". L’unica ad aver accettato di buon grado il loro ritorno è Francesca Cipriani: "Questa sera sono tornata qui sull'Isola e non mi sono sentita sola perché Elena e Rosa hanno voglia di parlare, di raccontarmi delle cose". E ha confessato alle due: "È tosta ragazze. I turni del fuoco la notte, le discussioni".

