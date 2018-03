Durante l’ultima puntata de L’Isola dei famosi non è successo nulla di così “particolare”, il caso è scoppiato in seguito. Che poi “caso” non è la parola giusta. Ora vi illuminiamo, tranquilli.No, per una volta non c’entra nulla Eva Henger che ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il gioco, ufficialmente, non era ancora iniziato. Per una volta, Francesco Monte è stato “graziato” e non si parla di lui. L’ultima puntata de L’Isola dei famosi è iniziata con un omaggio a Fabrizio Frizzi il conduttore venuto a mancare a 60 anni (compiuti a febbraio) per un’emorragia cerebrale. Quando Alessia Marcuzzi ha nominato Frizzi, il pubblico si è emozionato mentre Mara Venier, molto amica del conduttore, è scoppiata in un pianto a dirotto. Poi la puntata è andata avanti normalmente, con le nomination, le eliminazioni, l’ingresso in studio di Valeria Marini che è entrata in perfetto stile vamp. A far discutere è stato ciò che è successo dopo la puntata de L’Isola. Una cosa davvero “particolare” e ce ne darete atto. Protagonista della vicenda Craig Warwick. Continua a leggere dopo la foto

Il sensitivo inglese, ex naufrago de L'Isola dei famosi, è stato intervistato dal settimanale Mio e ha fatto una dichiarazione "pesante". E sapete cosa ha rivelato? Ha detto che oltre 20 anni fa Lady Diana aveva predetto la sua partecipazione al reality. "Un giorno, mentre ero seduto in riva al mare, mi è venuto in mente il fatto che la mia amica Lady Diana mi aveva predetto che sarei andato a L'Isola dei famosi prima di morire in quel tragico incidente", spiega il sensitivo. E aggiunge: "Quando ho conosciuto Lady Diana, lei mi aveva detto che aveva fatto un sogno nel quale ero su una spiaggia, su un'isola con acqua azzurra e sole forte". Ma lì per lì Warwick crede che Lady Diana si stesse riferendo ad altro.

"Quando ho conosciuto Enzo e sono andato a vivere con lui in Sicilia, a Sciacca, pensavo che Lady D si riferisse a questo evento e invece no. Lady D mi ha anche etto che vedeva intorno a me persone ostili, gente che litigava con me e che non era carina. Si riferiva proprio all'Isola. Io la sento molto vicina a me, anche è il mio angelo. Lei aveva una sensibilità molto particolare, sentiva le cose, aveva un dono speciale". Beh, questa dichiarazione ha lasciato tanti a bocca aperta anche perché la cosa suona molto ma molto strana. Voi che cosa ne dite? Dai, non pensate subito male… Cattivoni!

