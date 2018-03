La tv italiana è in lutto. La morte di Fabrizio Frizzi ha creato un onda di commozione incontenibile. Dal giorno del suo decesso, tutti quelli che lo stimavano come professionista e che lo amavano per la persona straordinaria che è stato hanno voluto lasciare un messaggio. Il web è letteralmente esploso e in tv è stata una vera maratona di trasmissioni dedicate. Non c’è stata bandiera che abbia tenuto: televisioni pubbliche è private hanno ricordato il conduttore de L’Eredità. Tra i tanti che hanno voluto spendere parole di affetto c’è stato anche Amadeus. Il presentatore de I Soliti Ignoti è tornato su Rai 1, aprendo la puntata del quiz show di mercoledì 28 marzo con gli occhi lucidi, evidentemente emozionato. Poi, senza troppi giri di parole ha detto: "Fabrizio Frizzi non c’è più", in seguito ha anche mandato un bacio verso il cielo accompagnandolo con un sincero “Ciao Fabrizio“. Queste le parole che Amadeus ha pronunciato in dal piccolo schermo in ricordo dell’amico e collega, dopo che nella mattina aveva partecipato ai funerali a Roma, dove uno stuolo di migliaia di fan era andato a salutare il ragazzo dall'eterno sorriso. (continua dopo la foto)

“Per noi – ha detto il presentatore su RaiUno – sono giornate difficili. Se ne è andato un collega, ma se ne è andato soprattutto un grandissimo amico e una persona stupenda”. Amadeus ha anche tenuto a sottolineare il grande impegno e la professionalità con cui Fabrizio Frizzi ha sempre lavorato in Rai: “Questo studio – ha aggiunto – è stato casa sua per diversi anni. È stato il primo conduttore de I Soliti Ignoti, che ha sempre fatto in una maniera esemplare, col suo sorriso e la sua allegria”. Il riferimento va alla conduzione di Soliti Ignoti – Le identità nascoste, prima versione del programma con le “identità” da scoprire che Frizzi portò al successo per primo negli anni compresi tra il 2007 e il 2011. (continua dopo le foto)





Amadeus ha voluto anche mandare un grande abbraccio alla famiglia di Fabrizio Frizzi, alla moglie Carlotta Mantovan e alla “bellissima bimba” Stella, che purtroppo crescerà senza l’amato papà. A seguito delle parole del conduttore, alle sue spalle sullo schermo hanno iniziato a scorrere alcune delle più belle immagini di Frizzi tratte proprio dalle 5 edizioni de I soliti Ignoti condotte da lui, sempre col sorriso e con una classe unica. In sottofondo le bellissime note del successo Long and Winding Road dei Beatles, band alla quale Fabrizio amava in modo particolare.

