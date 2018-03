Ai funerali di Fabrizio Frizzi, il conduttore gentile che si è spento nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 marzo all'ospedale Sant'Andrea di Roma a seguito di un'emorragia cerebrale, lei, Barbara D'Urso, era una dei grandi assenti. Impossibile nominare tutti i vip che alle 12 di mercoledì 28 marzo hanno raggiunto la chiesa degli Artisti, a Roma, per dare un ultimo saluto a Frizzi. Tra gli altri, c'erano Carlo Conti, Flavio Insinna, Antonella Clerici, Milly Carlucci, il maestro Mazza, Giancarlo Magalli. Anche molti volti delle reti 'rivali', come Paolo Bonolis, tanto per fare un nome. Ma di Carmelita nemmeno l'ombra. Strano, avranno pensato i suoi fan. Proprio lei che il giorno della scomparsa di Frizzi, lunedì 26 marzo, ha dedicato la puntata di Pomeriggio Cinque al presentatore che per 40 anni è entrato in punta di piedi nelle case degli italiani, come ha più volte dichiarato lui. Barbara D'Urso ha mostrato delle immagini inedite del conduttore, raccontato aneddoti e lanciato diversi collegamenti con l'ospedale Sant'Andrea, "dove stanotte Fabrizio ha deciso di passare da lì a lassù per guardarci tutti quanti", ha detto lunedì in diretta. (Continua dopo la foto)

Sempre nella puntata di lunedì, Barbara ha poi svelato di essere stata una grande amica di Frizzi: "In questo lavoro che faccio, c'è tanta gente che sembra carina e sincera. Fabrizio era veramente un gentiluomo, una persona carina, speciale, una delle poche persone speciali". La la scelta di andare in onda (Uomini e Donne e Avanti un altro non sono stati trasmessi, ndr) in una giornata tanto triste non è andata giù a molti, che hanno accusato Barbara di pensare solo agli ascolti, ma questa è un'altra storia (l'abbiamo raccontata qui). Perché, allora, Barbara non era presente ai funerali dell'amico Fabrizio? Lo ha spiegato lei stessa nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio 5, dedicata in buona parte proprio alla cerimonia funebre del padrone di casa de L'Eredità. (Continua dopo le foto)

Barbara ha confessato al suo pubblico che voleva partecipare al funerale di Fabrizio Frizzi, ma che non le è stato possibile a causa del lavoro. Per via, cioè, delle riunioni e delle prove per Pomeriggio 5, Domenica Live e della nuova edizione del Grande Fratello, che Carmelita si appresta a condurre (il reality inizierà il prossimo 23 aprile, ndr). Per questi motivi la regina degli ascolti Mediaset non è riuscita a lasciare Milano e recarsi a Roma, dove si sono svolti i funerali del marito di Carlotta Mantovan. "Avrei voluto essere lì", ha però assicurato la d’Urso che, solo qualche giorno fa, ha raccontato di aver sentito Frizzi per messaggio poco prima della sua scomparsa.

