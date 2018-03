Tiziana Panella è una giornalista e conduttrice tv apprezzatissima dal pubblico per bravura e bellezza. È nata il 24 aprile 1968, quindi è del segno del Toro, a San Paolo Bel Sito, un comune nell'entroterra napoletano, ma è cresciuta a San Nicola La Strada, vicino Caserta. Ha un fratello e una sorella e tra le donne del giornalismo che ammira ci sono Lili Gruber e Oriana Fallaci. Ma pochi, forse pochissimi sanno che in realtà Tiziana non è il suo vero nome. All'anagrafe è registrata come Emerenziana, ma i suoi genitori, si legge in rete, l'hanno sempre chiamata Tiziana. A proposito di notizie che circolano in rete, le sue misure, quindi altezza e peso, risultano introvabili. Mistero, quindi. La Panella ha cominciato giovanissima la sua carriera: a 18 anni vince un premio letterario organizzato dal settimanale L'Espresso e, poco dopo inizia a collaborare con i quotidiani Il Giornale di Napoli e Il Mattino. Inizia a lavorare in tv nel 1990, conducendo i telegiornali di varie emittenti locali di Caserta e come inviata per il TGR Campania della Rai. Nel 1993, dopo un reportage realizzato in Mozambico, pubblica il suo primo libro "Le parole della fame" e a partire dall'anno seguente torna in Rai per realizzare programmi come I fatti vostri, Indagine e Chi l'ha Visto, che conduce in sostituzione di Marcella De Palma. (Continua dopo la foto)

Nel 2001 collabora con Michele Santoro ne Il raggio verde, in onda sul Rai 2, e successivamente in Sciuscià. Dal settembre di quello stesso anno approda a LA7, dove presenta il telegiornale per 3 anni. Tiziana Panella è stata anche assessore alle Politiche e ai Beni Culturali, ai Grandi Eventi, al Marketing territoriale e all'Editoria nella giunta della Provincia di Caserta di Sandro De Franciscis dal 2005 al 2008, quando si è dimessa per motivi professionali. Nel luglio 2008 viene indagata per falso ideologico assieme al suo compagno Anthony Acconcia, direttore generale della provincia, nell'ambito dello scandalo sulle varianti al piano regolatore di Casagiove. (Continua dopo le foto)

Dal 2011 al 2015 la Panella conduce ogni mattina dalle 9.40 alle 10.30 sempre su La7, il talk show Coffee Break, ma a partire da settembre 2015, la giornalista e conduttrice passa alla trasmissione pomeridiana Tagadà. Sul fronte vita privata non si sa molto. La giornalista è stata sposata con un neurochirurgo di 15 anni più grande di lei. I due si sono conosciuti dopo che la Panella aveva avuto un incidente mentre danzava: è stato lui ad operarla. La coppia si è poi separata e Tiziana si è legata ad Anthony Acconcia, il suo attuale compagno. Non si sa molto altro della sua vita privata, a parte il fatto che Tiziana ha una figlia con cui ha fatto un viaggio in Dakar, poi documentato in televisione.

