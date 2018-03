Isola dei Famosi, che puntata la decima! Giusto un breve riassunto per chi si fosse perso l'ultima diretta: è uscito dal reality Simone Barbato, in nomination sono finiti Francesca Cipriani, Nino Formicola e Jonathan Kashanian e Rosa Perrotta ed Elena Morali sono sospese. Nel senso che solo il pubblico, tramite un televoto, deciderà chi delle due può rientrare a pieno titolo in gioco. In mezzo alla puntata, che è cominciata con un tributo a Fabrizio Frizzi, il conduttore morto nella notte tra domenica e lunedì scorsi, sono successe tante cose, ma il succo è questo. Concentriamoci, allora, sull'arrivo in Palapa delle due naufraghe 'a metà', Rosa ed Elena. Aggiungiamo Alessia Mancini e la frittata è già fatta, considerando i trascorsi poco felici e soprattutto pacifici delle tre. Più volte, all'Isola che non c'è, la Perrotta e la Morali hanno parlato dell'ex Velina, mai in termini positivi. Ed ecco che quando le due, anche se con al fascia da 'sospese' fanno rientro in Palapa, arriva la resa dei conti. Succede che Elena si rifiuti di salutare Alessia. Troppo falsa per lei. E allora la Mancini, piccatissima, la riprende in diretta. (Continua dopo la foto)

"Il saluto non si nega a nessuno", le ha fatto notare Alessia, che per l'ennesima volta è risultata la Mejor della settimana. Immediata la replica della Morali: "Salutarmi è da ipocriti. Perché devi abbracciarmi qui quando mi sputeresti addosso se mi incontrassi per strada?". Fin qui nulla di nuovo per chi ha seguito la decima diretta dell'Isola. Ma è nel daytime di oggi, giorno successivo alla puntata, che scopriamo la reazione della moglie di Flavio Montrucchio alle parole della Morali. Alessia, approfittando di una pausa dalla diretta, ha detto a bassa voce: "Tutta questa cattiveria le si ritorcerà contro". Sembrava impossibile, in effetti, che avesse soprasseduto alla risposta di Elena, con cui non ha mai avuto buoni rapporti da quando sono costrette a convivere. (Continua dopo le foto)

Ma Elena non ha discusso solo con Alessia in diretta. Sempre nel corso del decimo appuntamento con il reality, anche Nino Formicola, che ora rischia l'eliminazione, è finito nelle confidenze tra le due naufraghe confinate in un'altra isoletta. A Nino Elena e Rosa hanno fatto riferimento durante alcune discussioni sempre avvenute sull'Isola che non c'è. Lì le due sostenevano che Nino avesse accettato di partecipare a un reality nonostante in precedenza avesse sempre preso le distanze dal mondo dei reality. E così la Morali, con atteggiamento provocatorio: "Sei ancora un comico? Io recito da 9 anni a Colorado". Ma stavolta anche Mara Venier è rimasta infastidita, tanto che ha fatto notare a lei e all'amica Rosa: "Scusate, voi cosa avete fatto?".

"Ha barato davanti a Stefano De Martino, rimasto muto": c'è la prova. Isola dei Famosi, altra grana. E pubblico furioso con Alessia Marcuzzi: "Una farsa, era impossibile non accorgersi"