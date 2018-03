Una splendida mattina di sole, piazza del Popolo è gremita di persone, ma la ricorrenza è triste. Roma ha salutato così Fabrizio Frizzi che si è spento nella notte tra il 25 e il 26 marzo all’ospedale Sant’Andrea. Alla Chiesa degli Artisti per rendergli omaggio c’erano proprio tutti, dai comuni cittadini, ai colleghi, agli amici, fino alle persone care, quelle più strette. Ma una cosa ha unito tutti: una più che visibile commozione. La diretta della mattinata è stata trasmessa anche da Rai 1. Le immagini hanno fatto il giro della rete e tutti abbiamo visto come la piazza si è riempita di tantissime persone che sono arrivate da ogni parte d’Italia per dare a Fabrizio l’ultimo commosso saluto. Carlotta Mantovan assieme al fratello e alla nipote di Frizzi hanno accolto il feretro del loro amato all'ingresso della chiesa. Una scena composta e forse per questo ancor più straziante. Tra i tanti cari che hanno assistito alla funzione non poteva certo mancare la prima moglie del presentatore Rita Dalla Chiesa. La giornalista appena saputa la notizia si era subito recata presso la camera ardente allestita all'ospedale. (continua dopo la foto)

La Dalla Chiesa è sempre rimasta molto legata all’ex. In più di un’occasioni aveva detto di essersi pentita di averlo lasciato. In un periodo di crisi, lui aveva avuto un’altra storia,cose che capitano, ma insieme non erano riusciti a superare la cosa e lei se n'è andata. Poi il tempo è passato, l’amore è finito, ma l’affetto non è mai scemato e Rita e Fabrizio hanno mantenuto un buon rapporto. La stessa cosa è accaduta tra la presentatrice, Carlotta e la piccola Stella. La genuinità di questo rapporto è stata testimoniata dal lungo e intenso abbraccio che c’è stato tra le due donne. Entrambe hanno amato moltissimo Fabrizio, l’uomo, entrambe hanno perso una parte molto importante delle loro vite. La Dalla Chiesa non ha voluto rilasciare particolari dichiarazioni. Solo ieri notte ha pubblicato un post su Facebook in cui ammetteva che non riusciva a prendere sonno ma al tempo stesso aggiungeva che non voleva scrivere altro perché avrebbe dovuto scrivere tutto. (continua dopo le foto)





Un dolore straziante quello di Rita, che in questi mesi dopo l'ictus che aveva colpito Fabrizio gli era stata sempre vicina e non l'ha mai abbandonato, tenendosi in stretto contatto con sua moglie Carlotta. La sua commozione durante il funerale era palpabile e non è riuscita a trattenere le lacrime. La conduttrice ha fatto sapere sui social di aver gradito molto anche il modo in cui Mediaset ha rispettato la memoria di Fabrizio in questi giorni.

