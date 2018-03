Composta, col volto rigato dalle lacrime e sconvolto dal dolore. Carlotta Mantovan, la seconda moglie di Fabrizio Frizzi e mamma della piccola Stella, soffre in silenzio quando il feretro entra nella chiesa degli Artisti, dopo aver attraversato una piazza del Popolo affollata da centinaia e centinaia di persone che hanno voluto dare un ultimo saluto al conduttore. Non stacca gli occhi di dosso dalla bara su cui sono appoggiati dei fiori gialli. E rimane accanto ai parenti di Fabrizio, al fratello Fabio, li abbraccia, li sostiene. Gran parte del mondo della televisione si è riunito nella chiesa degli Artisti. Al funerale di Fabrizio, 60 anni, di cui 40 passati a entrare nelle case degli italiani in punta di piedi, come spesso da lui dichiarato, ci sono tutti: gli amici, i colleghi, i "rivali" delle altre reti, il suo pubblico. La televisione era la sua seconda famiglia. Carlotta, che sembra quasi nascondere la sua sofferenza, ora dovrà farsi forza anche per Stella, la bambina che 5 anni fa aveva dato a Frizzi. Da quando in quel lontano 2001 aveva conosciuto Fabrizio, più grande di lei di 25 anni, la sua vita era cambiata. Lei Miss in concorso, lui presentatore del concorso di bellezza più famoso e importante del Paese. Fu un colpo di fulmine», ha rivelato lei qualche anno dopo. (Continua dopo la foto)

Il matrimonio, una figlia, i successi in tv, l'ischemia che ha colpito Fabrizio a ottobre scorso, il ritorno in tv, le cure. Fino all'ultimo la Mantovan è stata vicina al suo Fabrizio, che aveva conosciuto appena 17enne, quando era concorrente di Miss Italia, quindi finalista e alla fine arrivata seconda. A parlare, adesso, sono alcuni figuranti de L'Eredità, il programma che Frizzi conduceva su Rai1 e che ora, come ipotizzato in un primo momento, sarà guidato dall'amico e collega Carlo Conti. Il quotidiano Repubblica ha raccolto le testimonianze di chi era presente in studio anche negli ultimi giorni. L'ultima puntata de L'Eredità di Frizzi è stata registrata giovedì scorso, 22 marzo 2018, pochi giorni prima che un'emorragia cerebrale se lo portasse via. (Continua dopo le foto)

Dal racconto di una figurante fatto a Repubblica emerge che la Mantovan abbia sostenuto Frizzi anche durante le recenti riprese de L'Eredità: "La moglie, uno scricciolo – racconta la donna, presente negli studi del programma di Rai1 -, era sempre con lui. Lo sosteneva non solo psicologicamente, ma gli prendeva anche il braccio. E lui si appoggiava. Sempre insieme: al bar, dietro le quinte…“. Anche gli addetti ai lavori, quelli che stanno dietro le quinte, l'hanno sempre sostenuto: "Vedendolo sofferente, la produzione lo incoraggiava di continuo", rivela un altro del pubblico. Negli ultimi giorni, prosegue, il conduttore appariva "stanco" e "pallido", ma ciò nonostante "registrava più di una trasmissione insieme, così poteva rimanere più tempo a casa".

