Puntata de L'Isola dei Famosi difficile quella andata in onda all’indomani della morte di Fabrizio Frizzi. "Lasciatemi fare un grande saluto a una delle persone più gentili ed educate che io abbia mai conosciuto nella mia vita, Fabrizio Frizzi", ha detto Alessia Marcuzzi aprendo decima diretta del reality show di Canale 5. La conduttrice ha voluto ricordare il collega scomparso la notte tra il 25 e il 26 marzo a Roma, all'ospedale Sant'Andrea, a causa di un'emorragia celebrale. Gli ospiti e il pubblico del programma di Canale 5 si sono uniti in un lungo applauso, durante il quale non è mancata la commozione dei presenti e in particolare dell'opinionista Mara Venier, particolarmente legata a Fabrizio Frizzi. A stemperare gli animi ci ha pensato Raz Degan. Il vincitore della scorsa edizione dell'Isola dei famosi, mentre era in onda la puntata dell'Isola, ha lasciato un commento al vetriolo sulla nuova edizione ed è scoppiata la polemica: ''#Vomito #Inutile #Disgrazia'', ha scritto l'ex marito di Paola Barale sui social. (Continua a leggere dopo la foto)

Molti utenti hanno commentato il post affermando che si trattava di un vero e proprio attacco contro l'"Isola dei Famosi" da parte di Raz. In molti, infatti, nella foto hanno riconosciuto Cayo Cochinos, tanto che Degan ha poi rimosso lo scatto dal suo profilo Instagram per evitare polemiche. Sembrerebbe proprio che l'ex naufrago dell'"Isola dei famosi", vincitore della scorsa edizione, ce l'abbia a morte con il reality. Ma con chi di preciso? Con i protagonisti, la produzione o magari c'è un risentimento per non aver ricevuto il posto di inviato? Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aspra critica di Degan. (Continua a leggere dopo le foto)

L'anno scorso, in estate, si era parlato anche di una rottura tra l'ex di Paola Barale e Mediaset dopo il dietrofront da parte dei vertici dell'azienda di affidargli la conduzione di "Surviving Africa" a causa, questa la motivazione ufficiale, di "visioni differenti". Prima della cancellazione del reality, la produzione aveva decido per Simona Ventura, ma la proposta di condurre Surviving Africa era stata fatta appunto da Raz Degan. Sull'isola dei Famosi l'attore aveva dimostrato di cavarsela alla grande e di essere in grado di sostenere qualsiasi difficoltà. Purtroppo, però, i dirigenti Mediaset avevano dato il ben servito all'ex naufrago perché ''inaccettabile la richiesta di ricevere un compenso di 500 mila euro''.

